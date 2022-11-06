關切國1南向汐止段搶修進度！蘇貞昌：明早6點全線通車
國道1號南向汐止段因兩度坍方，封閉五堵到汐止主線搶災，行政院長蘇貞昌今（6）日到場勘災，關心國道1號汐止邊坡坍滑搶修情形，並聽取高公局簡報。蘇貞昌表示，台灣地質敏感，與山爭道的道路應要特別注意，避免類似事件的發生，萬幸事件發生當下沒有人員受傷，並宣布該路段明天早上6點全線通車。
蘇貞昌指出，汐止連日降雨未停歇雨水不斷入滲，須隨時注意邊坡土石滑落情形，請現場施工人員都要注意安全，全力搶修，明天上午6點主線全線通車。南下出口集散道及匝道部分，也可以如期在13日上午6點前完成開放目標，讓基隆及汐止地區民眾，回復正常的交通。
蘇貞昌感謝施工人員夜以繼日不斷搶修，目前國道1號南下汐止地區僅開放1個車道，假日及尖峰時間難免造成車輛壅塞，請基隆及汐止地區民眾提前改道，造成民眾的不便，亦請共體時艱。
交通部高公局建議用路人提早改道行駛，改道3路線包括基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入；地區車輛可多利用地方道路（台5甲等）往汐止、新台五交流道再進入國道；國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路（台5甲）。