旅展倒數！雄獅帛琉玩4天免2萬 KKday東南亞第2人砍1萬
ITF台北國際旅展明（7）日為展期最後一天，各家旅遊業者持續拿出最超值優惠行程推薦給消費者，讓旅客一次買齊心動商品。雄獅旅遊規劃帶旅客到帛琉享受4日及5日海島旅遊，不僅4日自由行最低免2萬元（每人18900元起），在旅展展期中下訂指定行程，還享現抵2000元折扣。電商平台KKday也在展期尾聲推出誘人優惠，主打東南亞團體旅遊的過年檔期，馬來西亞5日38,888元起、峴港5日46,888元起，皆搭乘星宇航空，現場第2人再減1萬元！趁展期還沒結束，大家趕緊手刀搶起來。
雄獅旅遊今（6）日表示，配合華航台北－帛琉航線自11/16起增為每周三、六共2班，規劃帛琉4日及5日特色旅遊商品，並於ITF台北國際旅展期間搶先推出，現場下訂指定行程還可享2,000元折扣。另外雄獅旅遊首波推薦「帛琉輕奢自由行」4日每人18,900元起、5日每人19,900元起，可選擇入住帛琉百悅大飯店或帛琉老爺大酒店，免花2萬元就可入住星級酒店，實在有夠划算。
想要玩奢華一點，雄獅的「帛琉頂級自由行」4日每人47,999元起、5日每人49,900元起，搭乘華航A321neo客機全平躺商務艙，以及千萬級賓利／勞斯萊斯機場接送，全程入住帛琉百悅大飯店套房享私人碼頭及沙灘，體驗頂級奢華度假生活。
團體行程方面，雄獅主打市場絕無僅有「帛琉3天出海」行程，帶領旅客前往牛奶湖、鯊魚城、大斷層、藍色珊瑚礁等，一次收集帛琉最具特色及代表性的潛點，盡情享受鬼斧神工的自然美景，4日每人25,900元起、5日每人27,900元起。
旅展展期尾聲殺瘋了的還有電商KKday！看準今天第3天適逢周末假期，KKday持續推出「海外在地特色體驗」、「機加酒」、「飯店/餐券」、「國旅」、「團體旅遊」5大類別的優惠商品。日韓部份，站內北海道自由行5日22,800元起、東京自由行5日入住上野飯店12,999元起、沖繩4日機票5,999元起、東京5日機票9,999元起、大阪5日機票搭乘星宇航空14,800元起、韓國首爾和釜山6日機票5,999元起，比起平時價錢可說是相當划算。
除了日韓等東北亞國家，KKday也力推東南亞團體旅遊的過年檔期，馬來西亞5日38,888元起、峴港5日46,888元起，皆搭乘星宇航空，現場第2人再現砍1萬元。
國旅方面，推出宜蘭五星萬豪酒店二日遊，旅展現場限定每人只要1,341元，跨年活動則有台北101高空跨年煙火派對早鳥優惠價1,800元，最後席次錯過這檔真的就沒了，心動的朋友們手腳可能要快一些了喔！