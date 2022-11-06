被嗆沒用！南投議員子「閻王」竟動私刑　棍棒痛毆高中生

▲綽號「閻王」的南投縣議員之子，日前因被一名未成年高中生嗆「沒路用」，竟找來數名小弟以棍棒痛毆他。（圖／翻攝畫面）
▲綽號「閻王」的南投縣議員之子，日前因被一名未成年高中生嗆「沒路用」，竟找來數名小弟以棍棒痛毆他。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-11-06 13:51:21

綽號「閻王」的南投縣議員之子，日前因被一名未成年高中生嗆「沒路用」，竟找來數名小弟將高中生帶往某處鐵皮屋，並以棍棒毆打，還逼其簽下5萬元本票，警方獲報後，立刻循線逮捕涉案人，訊後依傷害、違反組織犯罪防制條例移送法辦。

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據了解，涉案的張姓男子（27歲），是當地議員于秀英的兒子，由於家中有人任職高官，因此張男在就學時期，便時常逞兇鬥狠，進出派出所更時有耳聞，是校方眼中的頭痛人物，出了社會後，仍不知悔改，除了恐嚇、傷害、槍砲等前科外，甚至還涉犯殺人未遂罪嫌。

▲張男夥同小弟以棍棒痛毆劉生，再逼迫簽下5萬元本票。（圖／翻攝畫面）
▲張男夥同小弟以棍棒痛毆劉生，再逼迫簽下5萬元本票。（圖／翻攝畫面）
去年4月底，受害劉姓高中生得知同校男同學，與張男關係密切，甚至將張男視為大哥追隨，便向同學嗆聲說到「跟隨『閻王』這個人是沒用的」等語。

豈料張男聽聞此事後十分不滿，遂透過第3人將劉生約到一處鐵皮屋，等劉生出現後，眾人便一擁而上，持棍棒痛毆其手臂、背部，再逼迫簽下5萬元本票，同時要求劉生脫下衣褲，跪著拍攝影片表示受傷是因「自己摔倒」。

劉男返家後因傷勢嚴重，在家人追問之下，全案才曝光，警方獲報後，隨即通知涉案人說明，雖張男否認犯罪，並辯稱事發當下自己並不在鐵皮屋，但由於該場地為其所租用，因此警方仍將他與同夥移送法辦。

▲綽號「閻王」的張姓男子（27歲），是當地議員于秀英（左1）的兒子。（圖／翻攝畫面）
▲綽號「閻王」的張姓男子（27歲），是當地議員于秀英（左1）的兒子。（圖／翻攝畫面）
對此，議員于秀英則表示，兒子因過去種種脫序行為，早就被丈夫趕出家門，至今已有2年多沒回家，這起事件也是透過旁人才知悉，未來會再請親朋好友幫忙勸說，希望兒子能乖一點，好好工作。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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