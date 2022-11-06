被嗆沒用！南投議員子「閻王」竟動私刑　棍棒痛毆高中生

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去年4月底，受害劉姓高中生得知同校男同學，與張男關係密切，甚至將張男視為大哥追隨，便向同學嗆聲說到「跟隨『閻王』這個人是沒用的」等語。
豈料張男聽聞此事後十分不滿，遂透過第3人將劉生約到一處鐵皮屋，等劉生出現後，眾人便一擁而上，持棍棒痛毆其手臂、背部，再逼迫簽下5萬元本票，同時要求劉生脫下衣褲，跪著拍攝影片表示受傷是因「自己摔倒」。
劉男返家後因傷勢嚴重，在家人追問之下，全案才曝光，警方獲報後，隨即通知涉案人說明，雖張男否認犯罪，並辯稱事發當下自己並不在鐵皮屋，但由於該場地為其所租用，因此警方仍將他與同夥移送法辦。
對此，議員于秀英則表示，兒子因過去種種脫序行為，早就被丈夫趕出家門，至今已有2年多沒回家，這起事件也是透過旁人才知悉，未來會再請親朋好友幫忙勸說，希望兒子能乖一點，好好工作。（編輯：陳苾暐）
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