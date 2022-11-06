偵搜戰術輪車首輛樣車10月已完成 國防部：自製率89%
網路媒體報導，國防部預計採購300輛軍備局209廠研製的偵搜戰術輪車，雖數量遠低於美製聯合輕型戰術輪車（Joint Light Tactical Vehicle，JLTV）的5萬餘輛，但量產單價相近，質疑陷入自製比率迷思。國防部今（6）日澄清表示，首輛偵搜戰術輪車樣車10月28日已完成，價格及功能、性能均較其它國家優異，更是國防自主成就。
針對外界關心軍備局研發偵搜戰術輪車進度，國防部軍備局發布新聞稿表示，偵搜戰術輪車研發建案期程為110-113年，目的係滿足聯兵偵蒐任務需求，並非用於汰換悍馬車，且軍備局第209廠已依整體獲得規劃書提前於10月28日完成首輛樣車，進度並未延宕。
國防部指出，國軍偵搜戰術輪車可抗7.62公厘機槍彈，價格與JLTV相當，且依陸軍「輕、巧、活、快」客制化設計，價格及功能、性能均較其它國家優異。偵搜戰術輪車除引擎及變速箱因國內無能量外，餘全車設計與整合測試核心能量及89%產值均為國內製造，可帶動相關產業效益。
國防部表示，偵搜戰術輪車為國防自主重要成就，對於部分臆測說法混淆視聽，深表遺憾；將配合研製進度，詳細對外說明實況，以正視聽。