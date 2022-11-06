愛女奔小S豪宅過夜！抗癌女星心痛：不願她當許老三跟班

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不僅於此，她日前也發文透露家庭狀況，10歲女兒和小S女兒「許老三」非常要好，萬聖節受邀去小S帝寶豪宅開萬聖節派對，班上僅她一人被挑選上，小S傍晚更親自致電，表示花心思弄了間鬼屋，希望她讓女兒在許家過一晚，「本人打來，我們豈敢拒絕？能住下來的都是被欽點的寵妃，名額僅五個！」
李宇柔表示，許家人都很客氣，但女兒已簽經紀約當藝人，會憂心同儕之間互相比較，所以不允許女兒跟許老三做朋友，結果她們反而變成閨蜜，隔天去練舞教室接回小孩，才知道女兒「當小丫鬟」陪許老三跳舞，弄得一身傷，讓她非常不高興，女兒卻說見到夢寐以求的小S跟許家老大、老二，她們都很漂亮，還要再約聖誕趴。
母女不同調，她語重心長表示，原以為和女兒會是好姊妹，卻不太了解孩子，孩子本性不壞，學業上有待加強，「寫功課她會神遊，自動挑選她『自認』該寫的功課，所以聯絡簿都是紅字」，看到女兒變成許老三的小跟班，內心非常痛苦，「我不希望她跟許老三比拚，因為起點不一樣，總之就是惹不起就不要在一起，會少受一些挫敗」。朋友則安慰她孩子健康平安就好，要跟孩子多溝通，不要想太多。小S則透過經紀人表示：「每個當媽媽的都有自己的顧慮，完全尊重她的想法。也希望她好好休養，早日康復。」
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