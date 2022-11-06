愛女奔小S豪宅過夜！抗癌女星心痛：不願她當許老三跟班

▲李宇柔去年因腸爆裂開刀，至今身體仍有隱憂。（圖／翻攝李宇柔臉書）
▲李宇柔去年因腸爆裂開刀，至今身體仍有隱憂。（圖／翻攝李宇柔臉書）

記者江芷稜/綜合報導

2022-11-06 14:55:292022-11-06 15:17:46

曾演出三立《戲說台灣》的演員李宇柔（改名：陳蔓菲），去年因腸爆裂一度病危，在親友、粉絲號召集氣下，奇蹟復元出院，近日她又曬出躺在病床照片，透露身體有突發狀況，半夜緊急送醫插鼻胃管，讓粉絲相當心疼，且不僅健康亮紅燈，子女問題也讓她很煩惱，堪稱是蠟燭兩頭燒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李宇柔控訴遭醫院清潔人員偷窺。（圖／記者侯家瑜攝）
▲李宇柔去年康復後，出面感謝粉絲集氣。（圖／記者侯家瑜攝）
▲李宇柔近日又因突發狀況送醫。（圖 / 翻攝自李宇柔臉書）
▲李宇柔近日又因突發狀況送醫。（圖 / 翻攝自李宇柔臉書）
她今（6）日在臉書表示，原本週末計劃要跟朋友、老公約會，結果半夜坐救護車送醫急救，目前人在醫院中，虛弱插著鼻胃管，「撐不撐得過，要看感染指數有沒有下降，癌細胞真的很難殺死是吧」，希望能快點解脫，語氣似乎有點沮喪。

不僅於此，她日前也發文透露家庭狀況，10歲女兒和小S女兒「許老三」非常要好，萬聖節受邀去小S帝寶豪宅開萬聖節派對，班上僅她一人被挑選上，小S傍晚更親自致電，表示花心思弄了間鬼屋，希望她讓女兒在許家過一晚，「本人打來，我們豈敢拒絕？能住下來的都是被欽點的寵妃，名額僅五個！」

▲小S帶著女兒許老三出席代言活動。（圖／扭絲NiUS益生菌提供）
▲小S帶著女兒許老三出席代言活動。（圖／扭絲NiUS益生菌提供） 
▲李宇柔的女兒（前）長相可愛，目前已簽約準備當藝人。（圖 / 翻攝自李宇柔臉書）
▲李宇柔的女兒（前）長相可愛，目前已簽約準備當藝人。（圖 / 翻攝自李宇柔臉書）
▲李宇柔表示許家人都很客氣，但自己會憂心女兒和小S女兒之間會互相比較，才希望她們不要當朋友。（圖 / 翻攝自李宇柔臉書）
▲李宇柔表示許家人都很客氣，但自己會憂心女兒和小S女兒之間會互相比較，才希望她們不要當朋友。（圖 / 翻攝自李宇柔臉書）
李宇柔表示，許家人都很客氣，但女兒已簽經紀約當藝人，會憂心同儕之間互相比較，所以不允許女兒跟許老三做朋友，結果她們反而變成閨蜜，隔天去練舞教室接回小孩，才知道女兒「當小丫鬟」陪許老三跳舞，弄得一身傷，讓她非常不高興，女兒卻說見到夢寐以求的小S跟許家老大、老二，她們都很漂亮，還要再約聖誕趴。

母女不同調，她語重心長表示，原以為和女兒會是好姊妹，卻不太了解孩子，孩子本性不壞，學業上有待加強，「寫功課她會神遊，自動挑選她『自認』該寫的功課，所以聯絡簿都是紅字」，看到女兒變成許老三的小跟班，內心非常痛苦，「我不希望她跟許老三比拚，因為起點不一樣，總之就是惹不起就不要在一起，會少受一些挫敗」。朋友則安慰她孩子健康平安就好，要跟孩子多溝通，不要想太多。小S則透過經紀人表示：「每個當媽媽的都有自己的顧慮，完全尊重她的想法。也希望她好好休養，早日康復。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

小S女兒「口含蛞蝓」驚悚照曝光！致敬日本大師伊藤潤二

Makiyo生子5天鬧婚變！怒揭6大罪狀　老公反擊：我不配

百萬辣模穿內衣搭機！巨胸「掉出一半」　網虧：G級亂流

于美人108顆腎結石纏身！開刀6小時救命　兇手疑似發泡錠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀