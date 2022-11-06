梨泰院報告涉造假！龍山警署長硬「搭車」卡車陣延誤指揮
南韓首爾梨泰院，在10月29日晚間舉辦的萬聖節派對，因人潮過於擁擠爆嚴重踩踏意外，釀成156人死亡、172人受傷慘劇，針對整起事件，南韓警察廳旋即成立特別搜查本部及特別監察小組，展開調查，綜合韓媒報導，意外起因除與地形因素有關外，警方當日疑有配置不足的狀況，且警察廳長尹熙根被爆出當晚在外縣市露營喝酒，而龍山警察署長李林宰則遭爆「偽造報告」，當時他聲稱因車流回堵才待公務車內1小時，但事實上若從該地徒步至派出所指揮，僅需10幾分鐘。
據特別監察小組調查發現，活動當晚自18時34分起，就陸續有11通求救電話，向警方表示現場太過壅擠「快被壓死」，但警方獲報後未做出應對措施，直到22時10分左右爆發大規模意外，然而，龍山警察署遞交的狀況報告書，卻記載署長李林宰於22時20分左右就抵達現場坐鎮指揮。
特別監察小組指出，李林宰當晚先在龍山總統辦公室附近的地鐵三角地站管控示威抗議，待21時示威集會結束以後去用餐，21時47分搭乘公務車要準備前往梨泰院，但路上因車流回堵等因素，李林宰在23時05分才到梨泰院派出所，和他在報告中22時20分左右就抵達現場差距長達45分鐘，有涉嫌偽造報告之虞，且他到23時36分，才向上級首爾警察廳長崔冠浩報告，距離意外爆發已過了81分鐘。
李林宰當晚約22時就到地鐵綠莎坪站，距離梨泰院站僅670公尺，若徒步約10幾分鐘，但他當時卻待在公務車上塞在路上，直到23時01分才在事發巷弄附近下車、4分鐘後抵達梨泰院派出所，換算幾乎有1小時都待在公務車。
目前龍山警察署長李任宰已因涉嫌對梨泰院事件反應不力、延遲通報上級，遭南韓警察廳日下令暫時停止職務，由林賢奎接任缺職。（編輯：林莞茜）