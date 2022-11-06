何孟遠走過劈腿醜聞「砸近100萬復出」 戶頭僅剩4位數
何孟遠去年4月被爆出在《全明星運動會2》與采子（謝采紋）產生情愫，背叛女友荳荳（何紫妍），最後宣布退出該節目，而采子則是遭當時的老闆兼男友邱鋒澤解約。事隔一年多，何孟遠今（6）日睽違已久，終於公開露臉，舉辦「從心出發」生日音樂會宣告復出，預計明年會發EP，現場也與前男團成員「TOP1男子漢」斯辰、李宜柏、張家瑋及曾奕翔，相隔5年後再度合體，至於醜聞，何孟遠一度在鏡頭前道歉。
何孟遠過去因為感情風波一度陷入低潮，抒發壓力之餘也遇到暴食症狀，胖到90公斤，幸好後來為了繼續完成唱跳歌手的夢想，在這段期間努力瘦下20公斤。堅持圓夢的何孟遠，斥資將近100萬元辦生日音樂會，現在戶頭只剩下4位數，「我還是有在教課，也在我爸公司幫忙生意，還過得去。」談及過程中最受傷的地方，何孟遠直言任何時刻都覺得崩潰，「最難過的是，我過去的那些行為，害到事件女主角，還有愛我的家人朋友，我想再次和他們道歉。」坦言至今也為時已晚、無法彌補過錯。
何孟遠分手後一直都空窗，坦言這段期間都在檢討當時的不成熟，「我想先顧好自己，很感謝團員們一直陪在我身邊，也因為這件事讓大家再度熱絡。」感嘆若時間倒流，能明白事情的嚴重性，或許能處理得更好，也透露目前和荳荳沒有聯絡，「事發後有講清楚，後來覺得不用打擾，采子也是。」談到直接在演藝圈消失的采子，何孟遠替她感到可惜，希望她不要放棄唱歌的夢想。