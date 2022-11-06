PLG球賽小弟弟「視線太誠實」狂盯露胸辣妹！本尊神到了
台灣職籃PLG（P.LEAGUE+）第三季昨（5）日開打，由臺北富邦勇士對上新竹攻城獅，最後勇士以102:94打敗攻城獅。除了球員在場上打得激烈，場外「嬌」點也同樣吸睛，就有網友貼出觀眾席的一張照片，只見一名辣妹露出傲人雙峰，讓一旁小弟弟目不轉睛，視線過於誠實，也讓網友笑翻「懂得尊重長輩」、「那小子有前途」。
有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，並貼出一張在家收看PLG電視轉播的翻拍照，只見照片中一名戴口罩的辣妹正在專心看球，還伸出手替場上球員加油打氣，不過視線往下移，她竟然只穿著淡紫色毛毛內衣，大方曬出傲人雙峰，雖然外面有套一件外套，但仍遮不住深邃事業線。
不過似乎是辣妹的身材太過誘人，就連一旁小弟弟也看得目不轉睛，完全不管場上比分如何，「超誠實的視線」狂盯辣妹胸前，也讓網友笑翻直呼，「這個小子有前途」、「小朋友識貨」、「看球了」、「懂得尊重長輩」、「孩子懂看」、「奶瓶好難戒」、「從小到老都喜歡，可見男人很專情」、「一樣都是球，弟弟的選擇正確」、「小孩有前途」。
此外，也有網友神出該名正妹的真實身分，其實是網紅「Uny優妮」，從她在IG發過的貼文可以猜測她應是新竹攻城獅的球迷，先前就曾穿著同一套「戰服」到球場觀賽。根據《民視新聞網》報導，優妮表示，這名盯著她看的小弟弟，是她的3歲兒子，並非其他觀眾的小孩。（編輯：郭佩蓉）