隊經理林襄吸菸遭罵翻 曾奕翔曝她在《全明星》後台表現
何孟遠今（6）日度過劈腿醜聞後，終於公開露臉，舉辦「從心出發」生日音樂會宣告復出，也與前男團成員「TOP1男子漢」斯辰、李宜柏、張家瑋及曾奕翔，相隔5年後再度合體。曾奕翔近來在《全明星運動會4》擔任黃隊隊員，被問到隊經理林襄被拍到吸菸一事，他透露對方私下難過的情緒，令人不捨。
曾奕翔認為大眾過度放大檢視林襄的行為，「大家都是成年人了，為自己負責就好。」私下也有與對方聊過，勸她不要太難過，此事確實有影響到林襄的工作表現，在後台也能感受她的低潮，鼓勵大家可以多關注藝人的優點，「說實在的，我們被爆出來的另一面，也不是缺點。」表示現在林襄心情已漸漸平復，有鬆一口氣的感覺，黃隊都是她的後盾，「跟她聊過之後，有比較開心，認為還是有人肯定她，她不太會在我們面前哭，但有說她很感動。」
被問到黃隊成員林玉書，日前爆出因傷退賽，曾奕翔表示本來就知道，「新聞爆出來之後我也是滿訝異，因為原本是不能說的祕密。」坦言內心難免會不捨，「我是想跟她拚到最後一刻，礙於身體關係，是真的可惜。」至於替補人選，他口風很緊，「我知道是誰，但我的階級還無法到達可以講的位置，之後看節目就知道了。」