「少女許瑋甯」被侵犯崩潰！《她》變態狼師嚇哭林奕嵐
台美混血兒林奕嵐神似許瑋甯，在《她和她的她》飾演許瑋甯角色「林晨曦」少女時期版，小小18歲的年紀就和金馬影帝陳以文搭檔演狼師性侵戲，林奕嵐第一次試戲時被陳以文嚇哭了，因為感受實在太真實，那種想要抗拒的感覺是會本能地出現，而且在初次見到陳以文時，因為不熟識，就完全進入了對老師很敬畏的狀態。
林奕嵐對於要去理解這種情緒很重的戲分有很高的難度，她在網路上找了很多相關的訪問影片來參考，試著去感受那些相同遭遇的女生心態。雖然事前做足了功課與心理準備，拍到被老師侵犯的這場戲時，依舊會被陳以文的氣場與真實感嚇到崩潰大哭，後來經過導演卓立的開導與安撫，慢慢能夠克服在心理上的恐懼與障礙而進入狀況。
林奕嵐對於這次能跟自己的女神許瑋甯一起合作感到非常的開心，但兩人初次見面的對話也很特別，許瑋甯很好奇林奕嵐為何會願意接這樣的一部戲？有很多陰暗面，會讓自己的心情落差很大，林奕嵐覺得這單純就是一種表演，也很想挑戰看看，而且一直都非常欣賞許瑋甯的敬業表現，也期許將來能夠跟她一樣，不斷的有好的作品帶給大家。
在戲中飾演林晨曦爸媽的是伊正跟丁寧，林奕嵐說在跟媽媽坦承被性侵的那場戲，要真的開口說出自己的遭遇，是很真實也很難受的，進入角色之後，那種痛苦的感覺就會馬上出現，會一直不自覺的去回想當時的經過，自己在戲中親身體驗過才能深切地感覺到，受過這樣傷痛的女孩們，是有多麼的難受與悲觀。