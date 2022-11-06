全國自由車錦標賽 杜志濠完成三連霸

111年全國自由車錦標賽個人公路計時賽今台東森林公園開賽，本屆賽事為2022杭州亞運培訓隊及2023年亞錦賽、2023年國際公路賽國家代表隊之選拔依據，男子菁英組由Team Cycling Friuli車隊杜志濠，完成三連霸的霸業；女子菁英組則由高雄市Bryton美利達車隊黃亭茵，寫下全國公路錦標賽女子個人計時賽十年不敗的新紀錄。





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