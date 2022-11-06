全國自由車錦標賽 杜志濠完成三連霸

111年全國自由車錦標賽個人公路計時賽今台東森林公園開賽，本屆賽事為2022杭州亞運培訓隊及2023年亞錦賽、2023年國際公路賽國家代表隊之選拔依據，男子菁英組由Team Cycling Friuli車隊杜志濠，完成三連霸的霸業；女子菁英組則由高雄市Bryton美利達車隊黃亭茵，寫下全國公路錦標賽女子個人計時賽十年不敗的新紀錄。
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黃亭茵認為，天氣是成為影響本日成績的一大關鍵：「今天沒有太陽然後風又大，騎第一圈的時候覺得很冷，感覺能力發揮不出來，直到最後5公里我才進入狀況。在逆風我時速一度掉到33公里，但就是把自己的功率配好，堅持住自己的節奏，主要的決勝點還是在最後的順風段。」
每當年底狀態下修，黃亭茵總是會和內心的自己對抗，在第9金入袋之際，她也為後進的學妹們送上鼓勵：「從一月份的選拔開始一直在備戰，到了秋冬每年的狀況不免會往下掉，拿下這面金牌，覺得今天好像又完成一個目標。這十年我都知道我最大的對手不是別人。只要年輕選手的決心夠大，相信她們的進步幅度會很快。」
賽場上的兩棲好身手，拿下計時賽銅牌的蔡雅羽也分享她的獲獎心得：「我想用這次全國錦標賽的計時和公路項目，給我專項的越野賽一點刺激。前陣子亞錦賽的關係，主要還是以專項為主。拿下(登山車)亞運資格後當然放心很多，在沒有壓力的情況下，我反而更能發揮自己，假如順利入選公路賽資格，比較多的工作會放在協助隊友的身上。」
而女子青年組則由台北市西松高中的李采蓉以16分44秒543的成績順利取得人生的第一張亞錦賽入場券；而同樣來自台中市大甲高中的楊庭瑜和陳婕翎則分居第二和第三位。本身為台墨混血的李采蓉表示：「我對今天的表現並不算滿意，我原本設定可以在均速41-42公里，但開賽的那段直道逆風太大，有點受到影響，否則應該可以表現的更好的。」去年全錦賽在公路賽拿下金牌的李采蓉，目前在台北市西松高中進行長期的培訓，時常在觀山河濱繞圈場進行自由車甜甜圈訓練，近期的備戰計畫都鎖定全錦賽，希望能以二連霸的好成績，代表中華隊出賽亞錦賽。
男子菁英組方面，共13名選手參賽，本屆個人計時賽特別效法世錦賽的賽段距離，首次將里程數上修至44.8公里，其中杜志濠(Cycling Team Friuli)以54分54秒251的成績完賽，做出全場最高的均速(48.96公里)，直逼個人去年留下的成績(49.36公里)，順利完成台灣計時冠軍三連霸。李廷威(捷安特哥倫布)和吳之皓(Bryton Racing Team)分別以33秒和3分42秒的差距排名2、3兩席。
如願完成三連霸的創舉，本屆的杜志濠依舊以刷新個人均速為首要目標：「一開始我是想要配去年3圈的速度，聽起來或許有點大膽，但是一方面你要相信自己提升的幅度有到那邊，假如不去嘗試的話你不會知道。雖然增加一圈的距離，但是也沒有改變我想要破紀錄的目標，重點在於能不能在距離很長(44.8公里)的情況下維持平穩的配速，此外今天的風勢也和往年有點不太一樣。」
在完整的旅歐的賽季後，濠小子率先以這座計時頭銜的連霸，證明自己已經準備好迎接未來更大的考驗：「整體來說，我感覺今年的自己穩定滿多的，每年的全國錦標賽是很好的驗收，也是考驗我自己能不能在計時賽領域有所突破。因為大家也是互相在競爭，當你騎出這樣的速度，別人就會也想達到甚至超越，創造一個良性的競爭環境，在拿到國際賽的資格後，我還是希望為台灣在亞洲拿一塊獎牌！」
無論名次或成績都有顯著提升，李廷威在此役演出歷年最佳的銀牌：「滿意今天的成績，其實本來的預期就是前三，剛好這次也有很多選手因為賽制和受傷的關係缺席。回顧今天的戰況，確實我第一個直線有比較急躁，因為計時賽的訣竅，在於心跳需要慢慢往上，如果你不小心太高，掉下來再拉回去就會慢很多，所以後面跟車的隊長阿名哥有一直提醒我這點，每一圈經過黃顯熙教練也會報主要對手的秒差。」
男子青年組則由首次參加全錦賽個人計時賽的萬大中(新竹縣隊) 以46分03秒661拿下金牌；吳彥均(台中市大甲高中)和廖晟伊(臺北市立西松高中)分別以1秒和61秒的差距排名銀牌和銅牌。