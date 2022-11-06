張孝全入圍金馬影帝 受訪前竟對攝影師做「這件事」

犯罪懸疑電影《罪後真相》，劇情描述一名謀殺女友入獄的新秀球星張正義（陳昊森飾），挾持過氣媒體人劉立民（張孝全飾）逃獄，在新聞媒體的渲染下，引爆全民關注。演員張孝全和方郁婷雙雙入圍金馬獎男主角及女配角獎項，兩人日前接受訪問時，張孝全突然做出一個貼心舉動，體恤扛著沉重機器的攝影師，讓在場工作人員直呼不愧是「國民男神」。
第59屆金馬獎即將在11月19日盛大登場，張孝全、方郁婷首次合作就雙雙入圍金馬獎，兩人在劇中飾演父女互動自然親暱，在戲外同樣有默契的都還沒有準備「金馬戰袍」；提及先前公佈金馬獎入圍名單時，張孝全說自己根本忘記做什麼，是接到朋友傳訊報喜才知道，就連老婆也是從他這邊得知入圍消息的；方郁婷則是搭著爸爸的車看直播，一宣佈入圍消息，媽媽就立刻打電話來報喜：「妹妹妳入圍了！」
張孝全在拍攝現場對自己的表演一絲不苟，私底下更是一點架子都沒有，張孝全受訪時特別拉一張椅子擺放，要讓辛苦掌鏡的攝影師可以安穩坐著拍攝，小小的舉動卻是大大的暖心，讓現場工人員備感窩心！最後張孝全心懷感恩說道：「之前因確診讓工作人員為了我調整行程，我知道把大家聚在一起不容易，非常謝謝他們！我會好好盡到宣傳職責，把這部『罪後真相』推薦給大家！」