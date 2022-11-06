林俊傑家鄉開唱「中場驚傳意外」爆受傷！經紀公司證實了
林俊傑（JJ）迎出道20週年，精心籌備「JJ20 世界巡迴演唱會」，4日起一連2天在家鄉「新加坡國家體育場」開唱，吸引約6萬名歌迷到場支持，他昨（5）日一連送上3小時、41首曲目表演，豈料中場卻傳出「跌倒意外」，直到完成演出才治療傷勢，對此，他的經紀公司也證實「受傷、扭到腳，但演出結束後很開心」。
根據《中時新聞網》報導，JJ昨晚中場在台上表演時發生跌到意外，當時他為了配合樂手演奏，開心得在原地自轉好幾圈，音樂停止前一刻他跳起來準備結束表演時，疑似因為轉圈後的暈眩使腳步不穩而跌倒，他當下單手撐地，趕緊起身站穩腳步，也讓台下歌迷超擔心。報導更指出，到了演唱會尾聲，他站上舞台機關時，又一度因為機關平行移動沒踩好腳步，差點又發生意外，也讓歌迷看得膽戰心驚。
此次「JJ20 世界巡迴演唱會」全程影像和視頻集結了高達8家視覺製作團隊共同打造，其中包含日本百億動漫師新海誠旗下團隊之一來操刀轉場動畫。貫穿整場演唱會的動漫的故事，採JJ從小真實生活元素，畫出了小時候的JJ及他的成長，包含家人、學校練團室、事蹟等，完美結合真實拍攝的劇情畫面。
此外，JJ也在演唱會上分享了他的心情，「面對大環境的改變，其實很多時候會找不到平衡點，好幾次差點被黑暗吞沒，不解自己為什麼需要為自己沒有做過的事或虛構的詆毀做辯解？大家或許就是當娛樂新聞在看，但我們也是人」，JJ說自己很慶幸有個聲音告訴自己，為了這些莫名的指控而影響自己的身心健康並不值得，「我的努力是為了真正懂我、愛我的人」。（編輯：郭佩蓉）