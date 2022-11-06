蔣萬安辯論轟「綠共一家親」！黃珊珊：藍綠惡鬥實境秀
國民黨台北市長候選人蔣萬安昨日在辯論會上砲轟民進黨「綠共一家親」，引發綠營不滿，民進黨台北市長候選人陳時中說這是給人扣帽子，行政院長蘇貞昌今（6）日反擊，指蔣萬安的父親蔣孝嚴主張「三通」，去當中國買辦、收台商的錢，反問「到底誰在舔共？」對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊批評，這是「活生生藍綠惡鬥的實境秀。」
蔣萬安在辯論會上談到兩岸問題，轟民進黨始終是「綠能你不能，一路走來始終雙標」，他舉例，民進黨一方面痛批BNT疫苗在深圳分裝，一方面卻又允許高端二期臨床試驗是委託中資公司辦理；一邊出征在中國工作藝人是親中賣台，但桃園市長候選人鄭運鵬用中國台灣身分大賺人民幣，民進黨卻鴉雀無聲；當特斯拉執行長馬斯克提到台灣未來可以做特別行政區，陳時中卻說可以進一步討論看看，蔣萬安諷刺地說，「難怪網友會在網路上說『綠共一家親』。」
黃珊珊今日舉行「偉大市民向前騎」活動，要在一天內騎完北市12行政區，超過100位支持者騎自行車陪同。下午媒體聯訪時被問到蔣萬安提「綠共一家親」，引發綠營不滿，她表示，昨天就是一場活生生藍綠惡鬥的實境秀，她從頭到尾就是希望談市政，台北市民不需要再多些口水，台北市民需要拿出做實事的人，台北市民需要建設台北的人。
媒體追問會不會擔心在藍綠惡鬥下被邊緣化？黃珊珊表示，「你擔心邊緣化今天就不會這麼多人（參加）！」