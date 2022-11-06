許瑋甯從小夢想3職業 與邱澤已進入「老夫老妻」狀態
主演戲劇《她和她的她》的許瑋甯、李程彬，近日上節目《36題愛上你》。許瑋甯因為主演電影《當男人戀愛時》與邱澤結緣，2人去年步入禮堂，炎亞綸形容是從愛情片演成紀錄片，唐綺陽想知道天秤座的邱澤有沒有選擇困難症，問許瑋甯：「妳會幫他做決定嗎？」許瑋甯坦言：「不會，我就讓他自己搞清楚，我才不要當幫他做決定的人。」被主持人調侃2人已邁入「老夫老妻」狀態。
外型帥氣的李程彬自曝高中時，體重最高達117公斤，他形容：「48腰的褲子我還留在我衣櫃裡面。」李程彬補充，自己胖到學校短褲的大腿內側都會磨到破洞，Sandy則打趣說：「那要小心，那磨到用力會起火。」李程彬還直指媽媽是凶手，「當時F4很紅，然後媽媽就說『不會，我覺得你比F4帥！』」讓炎亞綸聽了笑噴，卻讓念書時的李程彬仍保有自信。
許瑋甯回憶自己小時候的夢想有國文老師、空姐和護理師，但後來都打消念頭，「護理師是最先打消的，因為後來我怕血。」也認為做醫護人員很不簡單，被炎亞綸笑說：「可見她這些夢想都是亂想的。」不過許瑋甯也表示：「演員這件事情它完全沒有變過，它是我想過做這麼多職業以來，這是唯一一個沒變過的事情。」