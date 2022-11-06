真人版「捍衛戰士」搬上大銀幕 韓戰飛官傳奇故事一次看
戰爭動作片《決戰38度線》劇情取材自韓戰真人故事，由漫威最新反派強納森梅傑斯 （Jonathan Majors）飾演美國首位黑人海軍航空飛官，與《捍衛戰士：獨行俠》劊子手格蘭鮑威爾(Glen Powell) 聯手上演跨種族的僚機情誼，格蘭鮑威爾除了擔任本片男主角，同時也身兼製片，將真人真事版的「捍衛戰士」搬上大銀幕，電影將在12月2日上映。
電影《決戰38度線》由《12猛漢》、《怒火邊界》製作團隊打造，劇情描述韓戰期間，美國非裔戰鬥機飛行員傑西（喬納森梅傑斯飾）奉命加入突擊戰鬥機中隊，認識同為戰鬥機駕駛的托馬斯（格蘭鮑威爾飾），在美國種族隔離制度之下，兩人發展出血濃於水的兄弟情感，一起執行超過20次戰鬥任務，卻在其中一次行動中，傑西駕駛的僚機被敵軍擊落，展開一場驚險的救援行動。在日前釋出的正式預告中，曝光精彩刺激的韓戰大場面、震撼飛空片段，製作團隊為了真實還原韓戰關鍵之役，耗資鉅額以真機實拍，出動各式美軍戰鬥機打造逼真場景，媲美《捍衛戰士：獨行俠》，讓觀眾身歷其情於空戰當中。
身為男主角與製片的格蘭鮑威爾分享：「《決戰38度線》改編自韓戰真人真事，早在6年前讀了傑西布朗(Jesse Brown)與托馬斯哈德納(Thomas Hudner)的故事後，就深深被打動，也與兩人的家人安排見面，我承諾他們的家人將這動人故事搬上大銀幕，因為這個傳奇故事，值得被更多人看見！」