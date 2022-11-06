「台版柬埔寨詐團」又逮1人！20歲男三峽落網、起獲槍枝
「台版柬埔寨豬仔」詐騙集團，涉嫌囚禁、凌虐數10位求職者，其中3人還慘遭棄屍，警方4日深夜，循線逮捕35歲主嫌「茶董」陳樺韋後，今（6）日，持續追緝相關涉案人士，稍早於下午4時許，在新北市三峽區中山路某汽車旅館，查獲負責運送物資、以及發放薪水的20歲曾姓嫌犯，現場還起出改造槍枝1枝、電擊槍、安非他命、贓款新台幣10萬餘元等物。
新北市警方日前獲報，有民眾求職後失去聯繫，經調查後，於新北市淡水區、桃園市中壢區，成功救出共58名受害者，並逮補35歲主嫌「茶董」陳樺韋，以及34歲呂政儀、21歲張家豪等17名詐騙集團成員，但有3名受害者死亡後遭棄屍，警方已在5日晚間，依殺人等罪嫌將主嫌陳樺韋移送偵辦，士林地檢署複訊聲請羈押禁見，士林地院今日開庭訊問。
稍早，新北市政府警察局專案小組，於下午4時許，在三峽區中山路某汽車旅館內，逮捕負責運送物資以及發放薪水的總務曾姓嫌犯，現場查獲改造槍枝1枝、電擊槍、安非他命、贓款新台幣10萬餘元等物，據警方初步調查，曾姓男子受「茶董」陳姓主嫌指揮，負責運送物資至淡水、中壢二處據點，並發放薪水予成員，全案帶回釐清中。（編輯：林莞茜）
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