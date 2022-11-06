擊敗巴西川普！「巴西之子」魯拉從牢獄逆轉登回總統寶座

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魯拉曾經唯一的愛好是足球，和其他工人相同平常愛喝點小酒、看看比賽。根據魯拉的傳記作者兼朋友莫賴斯 （Fernando Morais）透露，曾有地下共產黨特工邀請他加入時，魯拉還生氣地拒絕了對方。直到1975年，魯拉的兄弟遭到安全部隊綁架成為最後一根壓垮他的稻草，魯拉開始全心投入勞工運動參政，在當時巴西軍事獨裁政府下領導了大規模的罷工，也逐漸樹立了他工會領袖的身分。缺了手指、工人出身，又樂談卡夏沙甘蔗酒（cachaca）、上後腰牛排等巴西庶民形象，令他成為不少勞動階級眼中的代表人物，他也因為看見了獨裁軍政府對於底層勞工、一般平民的剝削，因此順應民意於1980年創立了巴西勞工黨（PT），加速了當時巴西的軍事政權垮台。
魯拉的參選經驗豐富，政治生涯中曾參與了8次總統大選，其中勝選4次，其餘4次也都打入決選，儘管在1989年、1994年、1998年三度落敗，但對於從政的熱情促使他再接再厲，終於在2002年贏得他的第一個總統任期，成功以「巴西首位工人階級總統」之姿就職，正式作為中下勞動階級民眾的希望；當時魯拉的左翼背景不免讓群眾擔心，國家是否會因此走向貧窮，但魯拉不僅帶領巴西政治從保守主義左傾，更成功靠著舉辦巴西奧運與世足、振興石油業、提高勞動階級與窮困家庭孩子的教育水準等政策，向選民證明他有決心、有毅力，也有能力做到帶領巴西。不僅改善了國內社會福祉，使數百萬巴西人脫貧，也在國際上替他和國家掙取了能見度。
依據世界銀行（World Bank）數據，魯拉任職期間巴西人均GDP增長三倍，是南美洲一方之霸，石油業也讓巴西一度晉升為全球第七大經濟體，位列金磚四國之首。從2003年至2010年的兩任總統任期，是巴西民眾念念不忘的魯拉「黃金年代」，2011年魯拉卸任時，民調支持度更超過80%，連時任美國總統的歐巴馬都盛讚魯拉的受歡迎程度。
魯拉在第二任總統末期發現罹患咽喉癌，原打算在2011年1月1日卸任後引退政壇、專心抗癌，然而自2014年起，巴西展開「洗車運動」（Operation Car Wash），這個旨在打擊巴西石油公司的腐敗與洗錢行為的政治運動，卻意外讓魯拉一向良好的形象蒙上陰影。2016年起魯拉遭控收受建築公司的賄賂，當時魯拉許多黨內盟友都因收賄遭定罪，他欽點的繼位者、巴西首位女總統羅塞芙（Dilma Rousseff）也被黯然停職，陷入爭議的他原打算重返政壇取得執政保護傘，然而在隔年7月，巴西聯邦法院在爭議中宣布魯拉「貪腐有罪」，儘管當時法院大量拒絕魯拉律師團所提出的辯護證據，但魯拉團隊仍在質疑巴西司法系統「選擇性辦案」下上訴失敗，魯拉被判處12年有期徒刑。
魯拉的支持者們抗議這是有心人士在「政變」，但這不改他於2018年8月投案入獄的判決，對所有人來說魯拉的政治生涯似乎從此告終，直到2021年巴西聯邦最高法院確定廢止魯拉有罪判決的決定後，魯拉的政治權利才被恢復，他才從這580天的牢獄生活中脫離，並於本屆競選期間將自己比作南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）、印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）和美國民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.），並稱自己與這三人一樣曾為政治犯，強調這些先人在獲釋後將志業發光發熱，而他也確信「同樣的事會在巴西上演」。