擊敗巴西川普！「巴西之子」魯拉從牢獄逆轉登回總統寶座

▲有著「巴西之子」稱號的魯拉在本屆總統大選勝出，靠著三度贏得總統大位的他曾寫下不少政壇傳奇。（圖／美聯社／達志影像）
▲有著「巴西之子」稱號的魯拉在本屆總統大選勝出，靠著三度贏得總統大位的他曾寫下不少政壇傳奇。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-11-06 17:00:00

巴西在魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）以些微差距勝過波索納洛（Jair Bolsonaro）後確定了新的總統人選。從備受歡迎的政治明星到階下囚，如今從監獄回來的魯拉擊敗了有「巴西川普」之稱的現任極右總統，這場喚起世界關注的逆轉秀主角在巴西政壇曾經呼風喚雨，也寫下不少政壇傳奇，三度贏得總統大位的他還被譽為「地球最受歡迎的政治人物」。

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美國前總統歐巴馬曾高度讚賞現年77歲的巴西準總統魯拉，他稱魯拉是「地球上最受歡迎的總統」，在他2011年做完兩任總統卸任時，民調支持率一度高達80%，而備受愛戴的魯拉過去和「政治」其實有段距離。1945年出生在巴西東北農村貧困家庭的魯拉，從小不曾接受傳統定義的良好教育，小學只唸了五年級的他平日得靠擦鞋賺取微薄工資，直到19歲他都是一介平凡的勞動者，在工廠賣力做工，但在一次意外中他失去了左手小拇指，文盲農工之子出身的魯拉才從對勞動者的低薪日常、糟糕的生活條件中覺醒。

▲巴西前任總統魯拉，以些微差距贏得本次大選，將於明年初3度出任該國總統。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西前任總統魯拉，以些微差距贏得本次大選，將於明年初3度出任該國總統。（圖／美聯社／達志影像）
魯拉曾經唯一的愛好是足球，和其他工人相同平常愛喝點小酒、看看比賽。根據魯拉的傳記作者兼朋友莫賴斯 （Fernando Morais）透露，曾有地下共產黨特工邀請他加入時，魯拉還生氣地拒絕了對方。直到1975年，魯拉的兄弟遭到安全部隊綁架成為最後一根壓垮他的稻草，魯拉開始全心投入勞工運動參政，在當時巴西軍事獨裁政府下領導了大規模的罷工，也逐漸樹立了他工會領袖的身分。缺了手指、工人出身，又樂談卡夏沙甘蔗酒（cachaca）、上後腰牛排等巴西庶民形象，令他成為不少勞動階級眼中的代表人物，他也因為看見了獨裁軍政府對於底層勞工、一般平民的剝削，因此順應民意於1980年創立了巴西勞工黨（PT），加速了當時巴西的軍事政權垮台。

魯拉的參選經驗豐富，政治生涯中曾參與了8次總統大選，其中勝選4次，其餘4次也都打入決選，儘管在1989年、1994年、1998年三度落敗，但對於從政的熱情促使他再接再厲，終於在2002年贏得他的第一個總統任期，成功以「巴西首位工人階級總統」之姿就職，正式作為中下勞動階級民眾的希望；當時魯拉的左翼背景不免讓群眾擔心，國家是否會因此走向貧窮，但魯拉不僅帶領巴西政治從保守主義左傾，更成功靠著舉辦巴西奧運與世足、振興石油業、提高勞動階級與窮困家庭孩子的教育水準等政策，向選民證明他有決心、有毅力，也有能力做到帶領巴西。不僅改善了國內社會福祉，使數百萬巴西人脫貧，也在國際上替他和國家掙取了能見度。

▲巴西前總統魯拉（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西前總統魯拉率領國家發動社會改革，不僅讓巴西成為金磚四國，更大幅改善了勞動階級的教育與生活水準。（圖／美聯社／達志影像）
依據世界銀行（World Bank）數據，魯拉任職期間巴西人均GDP增長三倍，是南美洲一方之霸，石油業也讓巴西一度晉升為全球第七大經濟體，位列金磚四國之首。從2003年至2010年的兩任總統任期，是巴西民眾念念不忘的魯拉「黃金年代」，2011年魯拉卸任時，民調支持度更超過80%，連時任美國總統的歐巴馬都盛讚魯拉的受歡迎程度。

魯拉在第二任總統末期發現罹患咽喉癌，原打算在2011年1月1日卸任後引退政壇、專心抗癌，然而自2014年起，巴西展開「洗車運動」（Operation Car Wash），這個旨在打擊巴西石油公司的腐敗與洗錢行為的政治運動，卻意外讓魯拉一向良好的形象蒙上陰影。2016年起魯拉遭控收受建築公司的賄賂，當時魯拉許多黨內盟友都因收賄遭定罪，他欽點的繼位者、巴西首位女總統羅塞芙（Dilma Rousseff）也被黯然停職，陷入爭議的他原打算重返政壇取得執政保護傘，然而在隔年7月，巴西聯邦法院在爭議中宣布魯拉「貪腐有罪」，儘管當時法院大量拒絕魯拉律師團所提出的辯護證據，但魯拉團隊仍在質疑巴西司法系統「選擇性辦案」下上訴失敗，魯拉被判處12年有期徒刑。

▲前巴西總統魯拉（圖）近日受訪時稱，烏克蘭總統澤倫斯基與俄國總統蒲亭一樣得對俄烏戰爭負責任。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲前巴西總統魯拉因涉嫌貪腐而遭判12年有期徒刑。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
魯拉的支持者們抗議這是有心人士在「政變」，但這不改他於2018年8月投案入獄的判決，對所有人來說魯拉的政治生涯似乎從此告終，直到2021年巴西聯邦最高法院確定廢止魯拉有罪判決的決定後，魯拉的政治權利才被恢復，他才從這580天的牢獄生活中脫離，並於本屆競選期間將自己比作南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）、印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）和美國民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.），並稱自己與這三人一樣曾為政治犯，強調這些先人在獲釋後將志業發光發熱，而他也確信「同樣的事會在巴西上演」。
 

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