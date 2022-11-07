雙11台灣精品電商大車拼 BLACKPINK、BTS愛牌都買得到
雙11購物節買氣超嗨！《NOWnews今日新聞》推薦台灣時髦的精品電商，集結ART HAUS、ARTIFACTS、ASPORT三大選品品牌的「THE SPAACE」，近日主打Y2K熱潮CRYSTAL HAZE小熊軟糖墜飾獨賣色，包括BLACKPINK成員Jennie、少女時代太妍及潤娥都是死忠粉絲；日前助攻陳亞蘭奪金鐘獎視帝的喬治亞ANOUKI戰袍，則是來自「onefifteen初衣食午」，還獨家代理法國時尚小狐狸MAISON KITSUNÉ，及BTS防彈少年團隊長RM愛牌BODE。
全新精品電商「THE SPAACE」為ART HAUS、ARTIFACTS、ASPORT三大選品品牌官方合作夥伴，與時髦線下實體店面同步串連，網羅眾多熱門一線精品與特色小眾品牌，從國際頂尖精品服飾配件、居家擺飾、到潮流趣味小物與各式香氛選品，精準塑造個人形象與美好生活品味。THE SPAACE的選品理念著重新潮創意與前衛藝術等多元風格，旨在提供玩味有型的「精品」設計，並非一味追求高價奢侈的定位。
開站首波主打BLACKPINK Jennie、少女時代太妍及潤娥的愛用飾品，搭上Y2K熱潮爆紅的「CRYSTAL HAZE小熊軟糖墜飾」，來自北歐挪威雙設計師Ophelia Alickaj與Sara Vlatkovic之手，以童年小熊軟糖為靈感誕生「懷舊小熊Nostalgia Bear」系列，甫推出便爆紅全球。THE SPAACE繼獨家限定新色乾燥玫瑰粉與沉靜天空藍後，秋冬再推獨家超萌新色「巧克力棕熊」及療癒感滿分的「透明冰河熊」，難以抵擋的超萌童趣掀起IG大洗版。
於BLACKPINK成員Lisa、Red Velvet成員Joy等女星私服常見的KIMHĒKIM，由曾在BALENCIAGA工作的品牌設計師Kiminte於2014年在巴黎創立，融合韓國街頭潮流元素及法式優雅浪漫風情的設計快速崛起；由韓國情侶檔設計師Steve Jung和Yoni Pai聯手創立的特色品牌SJYP，結合前衛新潮與Y2K風格，擄獲泫雅和李孝利成為忠實粉絲，現在THE SPAACE則有5～8折優惠。
同樣在THE SPAACE獨家首賣的還有新銳焦點品牌OFF DUTY設計款老帽，以直率不羈的刺繡標語宣示自信態度；以俐落簡約線條搭配中性色彩的瑞典慢時尚極簡女裝TOTEME，SUPREME前設計師Luke Meier與Carhartt WIP前設計總監Arnaud Faeh共同創立、快速竄紅的OAMC潮流時尚男裝，曾與Aesop長期合作的調香師Barnabé Fillion於2020年創立的高級儀式感香氛ARPA Studios等，都是THE SPAACE備受矚目的品牌。
THE SPAACE雙11限定活動，全館5折起，消費滿3,000元現折300元；消費滿15,000元贈「GOODIOUS品牌手拿包」。生活用品類商品，消費滿6,000元贈「Donkey mini招財貓」，滿10,000元贈「LUND動物造型Skittle保溫瓶300ml，滿15,000元贈「MAISON LOUIS MARIE滾珠油Discovery set」（以上皆不挑款）。
相信大家還有印象日前助攻陳亞蘭奪本屆金鐘獎視帝的喬治亞ANOUKI戰袍，則是來自「onefifteen初衣食午」，欲將美好生活概念跨越地域的限制、自線下延伸到線上。自2022年秋冬獨家代理巴黎時尚小狐狸MAISON KITSUNÉ，一舉囊括獨特法國生活風格的衣物鞋襪包袋，率先推出三度聯名美國機能休閒品牌Eastpak，催生迷彩狐狸包款；偷偷透露時尚小狐狸的台灣品牌專門店也正在籌備中。
席捲全球的韓流時尚，如今更成為各大潮人穿搭指標，onefifteen初衣食午自然也不會錯過，KPOP現象級女團BLACKPINK第二張錄音室專輯《Born Pink》，成員Rosé便穿上Marine Serre的黑色菱格紋透膚長袖上衣；成員Jisoo則身穿秋冬全新引進的EGONLAB上衣拍攝最新宣傳照。另外，BTS防彈少年團隊長RM愛牌BODE的米白金髮小女孩短袖襯衫、成員J-Hope選用的Charles Jeffrey Loverboy螢光綠折耳針織帽，台灣也都買得到。
另外展現超現實詭譎之美的高橋盾Jun Takahashi個人品牌UNDERCOVER，大膽反叛的龐克文化單品；在2015年被美國《福布斯》雜誌列為最受全球關注的中國設計師之一，Uma Wang展現東方韻味的遊牧美學；北歐設計師品牌CECILIE BAHNSEN充滿新時代女性主義的療癒之作，都可以在onefifteen初衣食午找到。
現在加入onefifteen初衣食午會員可獲購物金100元，「新會員禮」凡首筆訂單購買MAISON KITSUNÉ輸入折扣碼「MK2022」享9折優惠；Trudon系列蠟燭雙11限時限量下殺2,222元（原價3,980元）；Iiuvo任選特價商品兩件再享7折優惠。