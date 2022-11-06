1奈米製程到桃園要好幾年？蔡英文：關鍵就是「這幾年」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文今天第六度到桃園為鄭運鵬輔選造勢，一早先到大園區出席鄭運鵬與市議員候選人游吾和聯合競選總部成立大會，接著趕回桃園區出席「農會、漁會、農田水利會及休閒農業區後援會成立大會」，最後一站到中壢區青埔參加「青埔高鐵特區及新住民後援會成立大會」。
蔡英文指出，2020年總統大選，她在大園拿到逾6成的得票率，感謝大家支持她和鄭文燦，這幾年中和地方合作讓桃園有很多建設，這次桃園市長選戰非常激烈，最後20天，團結就會贏。她說，自己的任期到2024年5月，她還有很多事情要做，建設地方的任務，需要有好的市長來跟她配合，唯一的選擇就是鄭運鵬。
蔡英文只出，日前雙鄭向她提出希望支持擴大龍潭科學園區第三期計畫，讓半導體最先進製程在桃園投資落地，鄭文燦在地方全力配合，鄭運鵬在中央找各部會協調，加上行政院長蘇貞昌的領導力及執行力，行政院日前已宣布正式啟動龍科三期擴建計畫。
蔡英文強調，這表示未來桃園會是最先進的半導體製程所在，領先全台灣、全世界，關係到桃園發展；她反批國民黨桃園市長候選人張善政，不但沒有拍手，還酸言酸語說一奈米的投資是很多年後的事。
蔡英文表示，真正關心桃園的人，不會問還要「好幾年」，而是像鄭運鵬一樣全力執行，「因為關鍵就是『這幾年』，讓鄭運鵬來做，他一定會全力衝刺，讓航空城建設一項一項實踐，讓半導體群聚，一家一家來投資，讓桃園更好。