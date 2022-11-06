1奈米製程到桃園要好幾年？蔡英文：關鍵就是「這幾年」

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蔡英文表示，真正關心桃園的人，不會問還要「好幾年」，而是像鄭運鵬一樣全力執行，「因為關鍵就是『這幾年』，讓鄭運鵬來做，他一定會全力衝刺，讓航空城建設一項一項實踐，讓半導體群聚，一家一家來投資，讓桃園更好。