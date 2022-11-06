《穿著Prada的惡魔》續集 安海瑟薇爆料「找她來演」
美國時尚電影《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada），改編自勞倫·維斯貝格爾2003年的同名小說，主要演員梅莉史翠普（Meryl Streep）與安海瑟薇（Anne Hathaway），將時尚雜誌主編及菜鳥助理角色演得活靈活現，2006年上映時引發各界高度關注；時隔16年，這部經典時尚電影卻遲遲未見續集產出，身為主角的安海瑟薇日前受訪時，也分享對於拍攝續集的一些想法。
安海瑟薇登上訪談節目《The View》受訪時，先是聊到在紐約時裝周Michael Kors 2023春夏大秀，遇見時尚雜誌《VOGUE》的總編輯安娜溫圖（Anna Wintour），兩人同框照片宛如重現電影情節。安海瑟薇過去總認為《穿著Prada的惡魔》不會拍攝續集，是因為她覺得電影《穿著Prada的惡魔》的時代與現在不同，對比當時劇情多以實體為出發點，現今很多事物都走向數位化了！就算想到在劇中常常替主編打雜跑腿的畫面，依舊感到很迷人，但安海瑟薇依舊認為不可能會拍攝續集。
但是真的要重新開拍續集的話，安海瑟薇則是認為製作單位可以「尋找新人」來拍攝，但此話一出立刻令現場來賓大笑：「他們不該這麼做，妳知道續集只能是由原本的演員來拍。」來賓的話完全道出所有影迷的心聲，《穿著Prada的惡魔》之所以深受觀眾喜愛，其實也是因為梅莉史翠普與安海瑟薇的完美詮釋，才能如此成功。