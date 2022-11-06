《原子少年》3成員號召大家做公益 粉絲立刻掏千元大鈔
為了幫助紅心字會弱勢家庭兒童募集營養餐費，今（6）日在「解鎖」餐廳舉行，由可蕎、吉拿、佳沁、筠婷、王敏、莓米、Nini、莫魚、瑋弟及文翔等10多位網紅，和啦啦隊女孩、歌手、藝人所組成，一同舉辦愛心義賣活動做公益，號召民眾響應愛心零錢捐。
其中在節目《原子少年》中就擁有高人氣的瑋弟、文翔及尊揚，才剛抱起零錢箱準備要進行愛心募款，就有粉絲立刻掏出千元大鈔投下，桃園璞園領航猿啦啦隊的可蕎，也帶來許多私人珍藏讓粉絲搶購，本來就是紅心字會公益大使的她，還加碼表演，為愛獻唱，而同樣也是啦啦隊的歌手吉拿，除了手作奶油脆糖吐司義賣，更是找來好友恐龍偶像一起合唱全新單曲《幾個意思》，送給大家。
巧合的是，可蕎、吉拿、筠婷、王敏、莓米、牛牛和Sara，本來就是女團L.C.G勵齊女孩的成員，這次又在同一場公益活動聚集，讓粉絲大喊好懷念，王敏表示雖然現在跟莓米組了新團「天使女團」，可蕎、吉拿也各自在不同的啦啦隊，筠婷也在主持界中有自己的一片天，「我們還是會跟以前勵齊的團員們聚會，好感情依舊不變。」
在YouTube圈中有「泡綿女孩」封號的佳沁，滿血回歸youtuber界，開了新頻道「CHA LA迷坵」，在公益活動上高喊，美女不分高矮胖瘦，充滿正能量，自信做自己，藝人比熊（陳又禎）也到場當志工幫忙，稱自己是為愛來打雜。