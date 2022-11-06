囚58人+3死棄屍！台版柬埔寨詐團 主嫌「茶董」收押禁見
新北市警方接連兩日，在新北市淡水區、桃園市中壢區救出「台版柬埔寨」求職詐騙集團受害人，慘遭囚禁的共有58名受害者，其中有3人不幸身亡後，分別被棄屍於桃園龜山山區、南投日月潭，警方在昨（5）日晚間，依殺人等罪嫌將35歲主嫌「茶董」陳樺韋移送偵辦，士林地檢署複訊聲請羈押禁見；士林地院今（6）日下午開庭訊問，認定陳嫌犯罪情節重大，且有串證逃亡之虞，裁定予以羈押並禁止接見通信。
據了解，士林地方法院值班法官訊問後，認其涉犯私行拘禁致死、加重強盜、加重詐欺、指揮犯罪組織、洗錢、非法使人施用第三級毒品等罪，其犯罪惡性重大，且有事實足認有逃亡、勾串共犯證人、湮滅證據、反覆實施之可能性，認有羈押必要，稍早已裁定予以羈押，並禁止接見通信。
另，新北市政府警察局專案小組，在今日下午4時許，在三峽區中山路某汽車旅館內，逮捕負責運送物資以及發放薪水的總務曾姓嫌犯，現場查獲改造槍枝1枝、電擊槍、安非他命、贓款新台幣10萬餘元等物，據警方初步調查，曾姓男子受「茶董」陳姓主嫌指揮，負責運送物資至淡水、中壢二處據點，並發放薪水予成員，全案帶回釐清中。（編輯：林莞茜）
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