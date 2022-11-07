新北耶誕城週五熱鬧開城！5大週邊熱點攻略：逛完續攤去

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台灣三大名園（基隆陋園、林本源園邸、霧峰萊園）之一的林本源園邸（又稱板橋林家花園），擁有美不勝收的庭園樓閣、綠水假山，以及精雕細琢的迴廊樓宇，是台灣碩果僅存的園林建築，更是全台知名的國定二級古蹟，漫步其間細細品味其風采與傳統藝術之美。
除了欣賞歷史與自然之美，從11/5起至2023年1月2日，每晚7點至9點，在林本源園邸外西門街的門口廣場將上演「繽紛光廊」的光環境展演，帶來繽紛絢爛的街道光廊點燈秀，搭配夜晚的新北歡樂耶誕城燈飾，將呈現截然不同的唯美風情；此外，林本源園邸定靜堂廣場也將於新北耶誕城開城頭2天（11/11、11/12）進行快閃演出，在表演中結合傳統戲曲與現代音樂劇的表演風格，讓民眾充分體驗富有文化內涵的聲光藝術。
攻略二：435藝文特區
不同於耶誕城的可愛歡樂，435藝文特區充滿著文藝氣息非常適合旅人度過悠閒時光，區內匯集了宛如希臘建築的展覽廳，多元的藝術展覽廳、臺灣玩具博物館、新北市濕地故事館，以及廣闊活動草坪、白砂區、彩繪牆，打造屬於市民、遊客的絕佳休憩空間。
該展廳中各項展覽定期更新，不管何時前往都可為參觀者帶來美感與創意的腦力激盪；臺灣玩具博物館收藏數千件古董童玩、復古玩具展品，家長們不妨帶著孩子一同分享回味童年的興奮時光；還可以走一趟寓教於樂的溼地故事館，讓孩子邊玩邊學習濕地生態系的奧妙之處。
攻略三：新月橋
離435藝文特區距離步行10多分鐘距離，擁有雙圓弧造型的「新月橋」提供往來行人與自行車橫跨大漢溪、串聯板橋與新莊兩地的聯繫任務。你可以選擇騎乘YouBike（車程2分鐘），沿著河畔來一趟水岸自行車輕旅行，騎經這座造型優美、坡度平緩的新月橋，欣賞沿途自然河岸景緻與新北城市景觀，映著夕日與璀璨燈飾，彷彿置身在浪漫偶像劇裡。
攻略四：府中15
家長們絕佳遛小孩放電勝地！來逛逛位於府中燈區附近的「府中15」新北市動畫故事館，為孩子帶來滿滿驚喜的互動樂趣。「府中15」是一處以台灣原創動畫及影音作品打造的親子據點，在這裡，孩子可以動手操作可愛生動的裝置藝術作品，從遊戲的過程中了解動畫製作的原理，並發揮想像力與創造力編排出專屬的童趣故事；家長能在和孩子互動中，感受滿滿幸福的親子時光。
攻略五：湳雅夜市與裕民夜市
逛完耶誕城吃宵夜去！從「府中燈區」步行5分鐘就能抵達板橋在地最知名的「湳雅夜市」，滿滿平價小吃美食，像是口感厚實的魷魚羹，鮮甜滋味吸引遊客大快朵頤；現炸旗魚黑輪口感扎實，銅板價就能吃到酥脆鮮甜；充滿在地特色的燒麻糬冰、獨特的清蒸黑肉圓等，琳瑯滿目的小吃選擇，挑戰你的選擇困難症！
另外，距離捷運新埔站步行10分鐘的「裕民夜市」也是板橋在地人平日用餐首選之一，夜市裡熱門的蔥花湯包與燒賣，絡繹不絕的人潮，都在等候出爐的鮮甜滋味與現蒸現吃的新鮮魅力；只有當地人才知道的現炒炒飯，入口就能嘗到廚藝不凡，夜市中的魯肉飯、海南雞以及各種小吃，走一趟保證讓你滿腹而歸。