黃珊珊批少子化辦公室拿7.91億只開一次會　衛福部澄清

▲台北市長候選人黃珊珊在電視辯論會，指陳時中在衛福部長任內成立少子化辦公室，拿了7.91億卻只開了一次會，衛福部今（6）日澄清。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.11.05）
▲台北市長候選人黃珊珊在電視辯論會，指陳時中在衛福部長任內成立少子化辦公室，拿了7.91億卻只開了一次會，衛福部今（6）日澄清。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.11.05）

記者李琦瑋／台北報導

2022-11-06 18:12:34

台北市長候選人電視辯論會昨天舉行時，無黨籍候選人黃珊珊在交叉詰問時，指民進黨候選人陳時中在衛福部長任內成立少子化辦公室，拿了7.91億卻只開了一次會。對此，衛福部今（6）日提出澄清說明，自106年爭取前瞻特別預算第一期7.91億元辦理「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」，截至111年9月全國已設置360處公共托育設施及197處親子館、設置155處社福中心，協助地方政府建構幼托支持體系與友善育兒環境。

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衛福部指出，有鑑於少子女化危機，希望能強化部內及所屬機關間在推動少子女化業務方面的橫向及縱向連結，在106年成立少子女化辦公室，整合內部相關資源因應對策並召開3次會議盤點完竣。

衛福部表示，由於少子女化趨勢成因及對策複雜，涉及勞動、教育、經濟、文化等面向，須仰賴行政院整合各部會資源共同合作方能達成。因此，將少子化辦公室回歸行政院人口政策下的「完善生養方案」執行，由行政院整合跨部會相關政策及資源，邀集相關部會召開至少10次會議，並且在107年8月核定「我國少子女化對策計畫（107年至111年）」，於110年1月29日修正核定為「我國少子女化對策計畫（107年至113年）」。

衛福部配合該計畫，主責其中「0-2歲嬰幼兒照顧」、「友善生養的健康措施」、「防治兒少虐待與疏忽」及「特殊需求兒少的支持服務」等，分別由相關業務司署共同推動。

衛福部為因應嚴峻的少子女化現象，基於兒童是國家公共財理念，自106年爭取前瞻特別預算第一期7.91億元辦理「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」，以協助地方政府規劃建構以兒童為重、家庭為中心、社區為基礎的幼托支持體系與友善育兒環境。藉由積極完備支持家庭育兒的基礎設施，擴充服務量能，增加福利服務之普及性及可近性。

重要工作項目包含建置社區公共托育設施及親子館（托育資源中心），提供平價托育服務及育兒支持，截至111年9月全國已設置360處公共托育設施及197處親子館；另增修改善家庭及社福中心、整建綜合社福館，擴大在地化福利網絡涵蓋範圍，提供民眾於一處即可獲得多元服務，截至111年9月已設置155處社福中心，提供民眾以家庭為中心，社區為基礎的福利服務。

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