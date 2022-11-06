黃珊珊批少子化辦公室拿7.91億只開一次會　衛福部澄清

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衛福部表示，由於少子女化趨勢成因及對策複雜，涉及勞動、教育、經濟、文化等面向，須仰賴行政院整合各部會資源共同合作方能達成。因此，將少子化辦公室回歸行政院人口政策下的「完善生養方案」執行，由行政院整合跨部會相關政策及資源，邀集相關部會召開至少10次會議，並且在107年8月核定「我國少子女化對策計畫（107年至111年）」，於110年1月29日修正核定為「我國少子女化對策計畫（107年至113年）」。
衛福部配合該計畫，主責其中「0-2歲嬰幼兒照顧」、「友善生養的健康措施」、「防治兒少虐待與疏忽」及「特殊需求兒少的支持服務」等，分別由相關業務司署共同推動。
衛福部為因應嚴峻的少子女化現象，基於兒童是國家公共財理念，自106年爭取前瞻特別預算第一期7.91億元辦理「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」，以協助地方政府規劃建構以兒童為重、家庭為中心、社區為基礎的幼托支持體系與友善育兒環境。藉由積極完備支持家庭育兒的基礎設施，擴充服務量能，增加福利服務之普及性及可近性。
重要工作項目包含建置社區公共托育設施及親子館（托育資源中心），提供平價托育服務及育兒支持，截至111年9月全國已設置360處公共托育設施及197處親子館；另增修改善家庭及社福中心、整建綜合社福館，擴大在地化福利網絡涵蓋範圍，提供民眾於一處即可獲得多元服務，截至111年9月已設置155處社福中心，提供民眾以家庭為中心，社區為基礎的福利服務。