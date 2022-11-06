T1／陛下關鍵四分打　太陽賞特攻本季首敗

T1臺中太陽主場開幕週，經過前一場的教訓，本場比賽靠雙洋將發威，洋將仕東轟下29分，陛下則攻下24分，聯手率隊112：109擊退中信特攻。
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易籃後再戰，第三節新北中信特攻接連快速反擊，把比分縮小至個位數，而臺中太陽進攻端則交給台中「在地囝仔」蘇奕晉，單節7分、3助攻的精彩好表現，讓臺中太陽在第三節結束仍保有領先優勢。決勝第四節太陽軍團展現全力求勝的意志，陛下關鍵四分打、防守籃板及終場前17.8秒罰球命中，台中太陽成功守住主場勝利，並送給新北中信特攻本季第一敗。
拿下執教首勝，總教練克里斯(Chris Gavina)賽後直言，昨晚整夜睡不好，細想球隊有球隊有許多年輕球員，連我自己也是在臺灣的執教處女秀，所以看起來每件事都很趕，經過一夜沉澱後，賽前也特別鼓勵球員，把昨日的失利忘掉，全新迎接今天比賽到來，球員們也把平時訓練成果展現出來，全場共有34次助攻的演出，這就是太陽想要呈現的團隊籃球。
關鍵第四節的4分打及致勝罰球，陛下「王者出擊」為球隊保住勝利，全場拿下24分、10籃板的好成績，包括第二節讓全場氣氛沸騰至滿點的灌籃。賽後陛下指出關鍵時刻隊友們有發現到我，讓我有機會可以出手，就順著比賽的節奏走，陛下更進一步指出，板凳球員們此役共拿下42分，是太陽獲勝的主要關鍵。
本土球員們積極跳出，協助臺中太陽勝利開張，陳文宏為球隊注入14分、5籃板，加上第三節跳出為球隊穩住領先的蘇奕晉，都是球隊獲勝的重要功臣。賽後陳文宏直言，教練團在昨晚賽後有給本土球員更多信心，也特別叮嚀本土球員不要一直在比賽找洋將傳球。蘇奕晉也補充指出，昨晚賽後開會有提本土球員一定要跳出來HOLD住場面，只要本土有多一點貢獻，勝利自然就能更接近一點。
揮別處女秀的緊張感覺，白薩此役攻下12分並送出4助攻，並在賽後特別透露球團總經理汪蔚傑特別在場邊對他說出的鼓勵話語，今天比賽就有抓回感覺。