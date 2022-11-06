哈孝遠積蓄被親姊掌控　不滿「頭期款」自動遭提領

▲哈孝遠（右）積蓄被親姊哈平遠（左）掌控。（圖／中天提供）
▲哈孝遠（右）積蓄被親姊哈平遠（左）掌控。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-11-06 21:00:00

節目《同學來了》明（7）日播出「跟你在一起我沒了自己！控制狂你們到底夠了沒？」主持人安心亞對控制狂的惱人行徑忍不住怒喊：「我就是很叛逆的人，為什麼要控制我？聽到說『我這樣是為妳好』就很有壓力。」

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無尊分享自己的受害經驗：「我都會被另一半控制得死死的，忍讓到最後就被劈腿，所以我發誓這輩子不要再當被控制的人。」但他也好奇安心亞對另一半是否會有控制欲？安心亞則語出驚人：「我就算會控制也控制不了你（阿Ken），雖然這樣講聽起來怪怪的。」阿Ken聽了立馬笑說要安心亞試試看，「她會控制的就是她自己，因為她自我要求很高，譬如這表演難的要死，但她就是會堅持要做到。」

▲無尊分享自己被控制狂受害經驗。（圖／中天提供）
▲無尊分享自己被控制狂受害經驗。（圖／中天提供）
哈孝遠抱怨至今都難逃姊姊哈平遠的掌控：「我媽把我所有積蓄都給我姊管理，她自己決定幫我買房子，完全沒跟我講，就直接從我帳戶把頭期款轉給人家！」不僅如此，哈孝遠連思想都被控制：「我是單親家庭，我媽有些追求者，有叔叔人很好，送我機器人，送我姊姊禮券，我幾乎直接要叫他爸爸，但我不知道我姊為什麼很討厭他。」哈平遠則解釋：「那時候我有點叛逆，覺得到底是要討好我們什麼？」哈孝遠更補充當時還被哈平遠「催眠」要站在同一陣線上：「我姊突然把我抓過來說『你很討厭他』，講第3次之後，我不知道為什麼就說『那我們怎麼弄他』？她說用水槍噴他，我就去噴那個叔叔，然後我媽這段桃花就沒了。」

若綺認為楊昇達不僅控制欲強，還時常管太寬：「我們社區群組說有小朋友去泳池撿到果凍，有個媽媽跳出來解釋，說是小朋友學游泳，教練怕他怕水就丟果凍在裡面讓他去撿，但昇達還是不放過。」楊昇達則認為這不僅會汙染泳池環境，還有安全疑慮，這點無尊也非常認同：「我以前是救生員，所以對泳池的規範蠻龜毛的，泳池裡真的不能出現別的東西。」但哈孝遠卻跳出來為若綺抱不平：「他們在一起這麼多年，她最可憐的就是每過半年就要跟昇達說『我們可以結婚了嗎』？」若綺也藉機抱怨：「因為什麼事情都是按照他的節奏走，我的節奏不是節奏。」

▲若綺（右）認為楊昇達（左）控制欲強。（圖／中天提供）
▲若綺（右）認為楊昇達（左）控制欲強。（圖／中天提供）

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