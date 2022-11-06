科技業獨秀恐染荷蘭病？央行：台灣經濟發展並無此現象

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對於荷蘭病的主要症狀，中央銀行表示，荷蘭為小型開放經濟體，內需不大，經濟主要以製造業出口作為支撐，在北海發現天然資源後，政府大力發展天然氣產業（為繁榮產業），反而因資源移動效果及支出效果，對製造業（為衰退產業）的就業人數、薪資及生產成長帶來不利影響：
（一）資源移動效果：天然氣產業勞動需求增加且薪資上升，致製造業勞動力移出，造成就業人數減少、薪資上升。
（二）支出效果：天然氣開採使出口收入增加，荷蘭盾實質升值，因出口競爭力下滑使製造業勞動需求下降，製造業勞動力再度移出。
（三）因荷蘭盾升值，造成外國商品價格相對其國內商品便宜，民眾轉而購買外國商品，此亦衝擊其製造業，1975至1983年間製造業生產指數出現負成長或成長低緩的情況。
中央銀行認為，台灣經濟發展與當年荷蘭病現象並不相同，長期而言，台灣電子資通訊與傳產貨品出口年增率與國際市場進口年增率高度正相關，顯示兩者同受全球需求影響。其中，電子資通訊產品（尤其半導體產品）受惠美中貿易爭端、台商回台投資，以及疫情帶來遠距商機，致2019年以來，出口年增率高於國際市場進口年增率。
傳產業長期亦致力於高值化，雖然傳產業的附加價值率升幅小於電子資通訊產業，惟長期仍持續向上，如塑膠製品、機械設備、紡織、基本金屬與化學材料等，傳產業競爭力並無下滑之疑慮。若由前15大出口品的全球市占率觀察，傳產出口品如鋼鐵製扣件、塑膠原料、腳踏車零配件等之全球市占率穩定提升，顯示傳產出口品國際競爭力不弱，占有全球一席之地。
再來，近年台灣傳產製造業薪資漲幅不大，較電子資通訊業漲幅明顯為低，而就業呈現下滑，反映勞動需求減少，與荷蘭病工資上漲的症狀不同。
中央銀行提到，長期以來，新台幣匯率有升有貶，而自2010年迄今，BIS編製新台幣名目有效匯率指數呈升值趨勢2，同期間台灣電子及傳統產業附加價值均呈上升趨勢，顯示台灣各項產業出口表現主要受全球需求變動影響，並非受新台幣匯率走勢所影響。
綜合以上說明，中央銀行認為，台灣經濟發展與荷蘭病主要症狀並不相符，包括台灣為小型開放經濟體，無論是電子資通訊或傳產製造業出口，長期均受全球需求變化影響，並非受新台幣匯率走勢所影響；長期而言，新台幣匯率有升有貶，然而電子資通訊產業已具國際競爭優勢，傳產製造業亦致力高值化，持續轉型升級，兩者附加價值率均呈上升走勢，並未出現荷蘭病之症狀，因匯率升值而損及競爭力之情事。