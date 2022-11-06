鋼琴女神23吋螞蟻腰太驚人！側身洩馬甲線 電暈6萬人
擁有243萬人追蹤的大馬鋼琴女神李元玲，除了會彈鋼琴多才多藝之外，健身過程也非常勵志，她分享近年來沉醉於雕塑身形的成果，不僅戒糖、戒掉澱粉，也努力做重量訓練鍛鍊核心肌力，甜美外型底下竟有結實腹肌，超完美身形讓粉絲佩服不已，她今（6）日秀出僅穿內衣的側面照，23吋螞蟻腰盈盈可握，與蜜桃臀形成明顯對比，迅速吸引6萬多人按讚！
李元玲未健身前體重約52公斤、體脂26%，她用了3年時間辛苦健身，並在飲食方面大改造，幾乎戒掉所有醣類、澱粉食物，不喝含糖飲料，雙管齊下的方式將體脂降至12%，如今三圍數字變成32C、23、36，體重掉到44公斤，被封為「真人版娜美」，側面身形前凸後翹，腰部馬甲線非常明顯，豐滿臀部則走歐美風格，她笑問網友「OK？」詢問大家的意見，粉絲猛誇根本完美，也有人心疼她太瘦，絲毫沒有一絲贅肉。
她秀身材之餘，也透露小時候一段往事，12歲時跟爸爸去雲頂的賭場玩，爸爸把贏來的錢都放在保險櫃裡，她本來想拿一些錢去買玩具，結果看到錢很多，忍不住拿了1萬令吉（約6.7萬台幣）出來，星期一到學校包下整間食堂，霸氣請全校人吃飯，結果老師趕緊致電給她媽媽，李元玲最後挨了一頓打。