肯定王惠美是認真的縣長　賴清德：可是成績在後段班

副總統賴清德今晚為民進黨彰化縣長候選人黃秀芳站台助講時，突然讚美起國民黨縣長王惠美，肯定她是勤政認真的縣長，但「可惜推動縣政的方向不對、團隊的專業度也不夠」，以致經濟、就業、觀光、產業等推廣成績在後段班，並指彰化平均一年流失8千人口，癥結在產業未能升級、薪資太低留不住年輕人。
賴清德今（6日）到北斗參加黃秀芳的「彰化大步向前走」造勢晚會，受到熱烈歡迎，看到群眾為他做的歡迎牌，高興的說「我以後還要來喔！」過去一個多月來，賴清德已到彰化5次、為黃秀芳站台輔選11場。他對北斗的過往如數家珍，稱許「一府二鹿三艋舺四北斗」的光榮的歷史，也感嘆彰化這4年來持續衰敗、人口嚴重流失3萬多人。
賴清德接著讚美起國民黨現任縣長王惠美，稱「不能說她不認真，我每次來彰化，她不是親自迎接就是由副縣長代表」。接著話鋒一轉問「既然認真為什麼人口不斷流失」？他分析王惠美推動縣政方向不對、方法也不對，縣政團隊的專業度也不夠，導致彰化縣平均薪水淪為全國最低。
賴清德接著稱讚起黃秀芳的產業政策三箭，才是眼光長遠的政見，他強調引進先進科技產業，發展綠能、人工智慧、電動車，串連整合彰化縣的工業區，團結帶動產業升級進步、提高附高價值，方能進一步拉高平均薪資、留住年輕人在家鄉生養。
他說，經濟就業觀光產業的推廣，在彰化縣是何等重要，王惠美這4年雖認真推動縣政，可惜成績還是在後段班，為了彰化的未來，該是有決心做出改變、讓黃秀芳挑起重擔的時候了。