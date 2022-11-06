台版柬埔寨詐團37歲「棄屍共犯」自知難逃！桃園自行投案
「台版柬埔寨豬仔」詐騙集團，涉嫌囚禁、凌虐數10位求職者，其中3人還慘遭棄屍，新北市警局組成專案小組展開調查，日前在桃園市龜山區山坡處，發現2具遭棄屍遺體，並先後查獲4名協助棄屍嫌犯，另鎖定37歲的蔡姓男子為共犯在逃，立即展開追緝中，蔡男疑似因自知難逃，在今（6）日16時前往桃園分局埔子所投案。
據警方初步調查，蔡男為邱姓嫌犯之友人，經由邱嫌聯繫於大園區中正東路集合地點會合上車，白天再前往龜山區山坡地協助棄屍，全案經桃園分局警方初詢後，帶回本大隊釐清中。
另本案35歲主嫌「茶董」陳樺韋以及34歲呂政儀、21歲張家豪等17名詐騙集團成員，警方已逮補移送；士林地院今日下午開庭訊問陳樺韋，認定陳嫌犯罪情節重大，且有串證逃亡之虞，裁定予以羈押並禁止接見通信。據統計，目前已逮23人，其中14人羈押禁見、2人責付、1人交保。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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