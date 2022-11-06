羅浮宮穿太少被趕！護理系女神再擠車頭燈 衝凱旋門打卡
擁有92萬多人追蹤的網美謝侑芯，因過去擔任護理師的關係，被封為「護理系女神」，出色的外型以及兇猛的E cup，讓她人氣瞬間大漲。近日，謝侑芯就和其他正妹好友們到法國遊玩，尺度依舊火辣，只穿一件浴袍就現身陽台，而且還同框另一位百萬網美Yumi.k，讓粉絲們看到出神。
謝侑芯今（6）日在IG放出和巴黎凱旋門合影的畫面，直呼：「好幸運住到能拍到這景色的房間，感謝好友Yumi.k六月就開始規劃行程！」可以看到謝侑芯只穿一件浴袍，就興奮跑到陽台上拍照，不僅露出迷人又養眼的車頭燈，白皙香肩也讓人看到入迷。
此外，她也特別和好友「G級百萬網美」Yumi.k同框，兩人身材各有春秋，讓大家直呼「會不會太辣」、「噴血了」、「優質」、「好美，身材好棒」、「很好，繼續保持，無罩。」
由於，向來穿著大膽的謝侑芯，前幾天才因為在羅浮宮拍照，被當地警方驅趕，結果遭到不少人批評，「文化不同，你穿那樣當然被關切」、「去那種場合怎麼能穿那樣…基本常識」，但也有另一派人反嗆，「法國不是最自由的國度嗎？」、「法國人有這麼保守嗎？不能只穿bra上街？」掀起不小爭議，如今，謝侑芯再度大膽的在外頭和凱旋門拍照，也讓粉絲忍不住笑說，「這下不會有警察了！」（編輯：詹鎰睿）