羅浮宮穿太少被趕！護理系女神再擠車頭燈　衝凱旋門打卡

▲護理系女神謝侑芯，只穿浴袍就跑到陽台和凱旋門合照。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
▲護理系女神謝侑芯，只穿浴袍就跑到陽台和凱旋門合照。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-11-06 21:55:562022-11-06 21:58:11

擁有92萬多人追蹤的網美謝侑芯，因過去擔任護理師的關係，被封為「護理系女神」，出色的外型以及兇猛的E cup，讓她人氣瞬間大漲。近日，謝侑芯就和其他正妹好友們到法國遊玩，尺度依舊火辣，只穿一件浴袍就現身陽台，而且還同框另一位百萬網美Yumi.k，讓粉絲們看到出神。

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謝侑芯今（6）日在IG放出和巴黎凱旋門合影的畫面，直呼：「好幸運住到能拍到這景色的房間，感謝好友Yumi.k六月就開始規劃行程！」可以看到謝侑芯只穿一件浴袍，就興奮跑到陽台上拍照，不僅露出迷人又養眼的車頭燈，白皙香肩也讓人看到入迷。

▲.護理系女神謝侑芯，穿浴袍和凱旋門合影。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
▲謝侑芯和Yumi.k合影，而且都只穿一件浴袍，畫面十分養眼。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
此外，她也特別和好友「G級百萬網美」Yumi.k同框，兩人身材各有春秋，讓大家直呼「會不會太辣」、「噴血了」、「優質」、「好美，身材好棒」、「很好，繼續保持，無罩。」

由於，向來穿著大膽的謝侑芯，前幾天才因為在羅浮宮拍照，被當地警方驅趕，結果遭到不少人批評，「文化不同，你穿那樣當然被關切」、「去那種場合怎麼能穿那樣…基本常識」，但也有另一派人反嗆，「法國不是最自由的國度嗎？」、「法國人有這麼保守嗎？不能只穿bra上街？」掀起不小爭議，如今，謝侑芯再度大膽的在外頭和凱旋門拍照，也讓粉絲忍不住笑說，「這下不會有警察了！」（編輯：詹鎰睿）

▲護理系女神謝侑芯，穿浴袍和凱旋門合影。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
▲謝侑芯和Yumi.k等好友們，一同旅遊法國。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
▲謝侑芯在低溫天氣裡，開心比出YA的手勢。（圖／翻攝謝侑芯IG）
▲謝侑芯因為在羅浮宮的穿著，遭到當地警方驅趕，意外引起爭議。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

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