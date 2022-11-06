徐巧芯PO照批陳時中「鹹豬手」 競辦譴責：看圖說故事
台北市議員徐巧芯今（6）日晚間於臉書發文，PO出台北市長候選人陳時中上月與友人餐敘後的照片，稱陳當時應該是微醺，一直摟著北市聯醫松德院區副院長李雅玲，握著對方的手，批「白話文就是傳說中的鹹豬手」對此陳時中競辦也立即回應，譴責蔣萬安與團隊是看圖說故事，應立刻撤除照片並對相關當事人道歉，「選舉不應該違背人性」。
徐巧芯晚間於臉書PO文，並貼出陳時中與友人照片，說明上月6日晚間6時許，地點為頂級粵式餐廳「喆園」，用餐的包廂是喆園最大的VIP「喆園廳」，一晚低消要價8萬元。圖中女子為北市聯醫松德院區副院長李雅玲，非常聰明又優秀，其丈夫丁金聰也在。
徐巧芯表示，陳時中當時狀態或許是微醺，一直摟著李（從圖上看滿大力的）、握著她的手，一直到幕僚催促才依依不捨的離去。稱「白話文就是傳說中的鹹豬手啦」。
對此陳時中競辦稍早也火速回應，譴責蔣萬安團隊看圖說故事，一再使出奧步救選情，批評這是意圖抹黑陳時中。說明陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院副院長丁金聰夫婦等人。
陳時中競辦說，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，質疑難道蔣萬安選情已岌岌可危至此，需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人。
陳時中競辦表示，蔣萬安所謂的矽谷經驗，難道就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手，強烈譴責蔣萬安及其團隊，要求立刻撤除照片並對相關當事人道歉，選舉不應該違背人性，「請蔣萬安承擔起一個有格調的政治人物應盡的責任」。