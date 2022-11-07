MLB／才剛稱霸世界大賽　太空人牆角可能馬上被挖

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根據美國體育媒體「FANSIDED」撰文預測，太空人本季陣中三位要員，待在球隊的日子可能不久了，還順便預測了這三名自由球員的下家，第一位就是本季因為右肩傷勢，從8月中就沒有出賽過的35歲外野手Michael Brantley。
雖然他本季只出賽三分之一左右的場次，且完全沒參與到今年太空人的季後賽奪冠之路，但當他健康時，身手絕對有全明星等級，效力太空人四年，平均打擊三圍達到.311/.362/.437，OPS+(進攻加權指數)高達119，是太空人打線中的中流砥柱，但考量到他已經年過35，又有非常顯赫的傷病史，所以下一份合約可能只會得到一指短期合約，作者預測巴爾的摩金鶯隊的指定打擊，將會是非常適合他的位置。
第二位是本季交易截止日前從波士頓紅襪交易過來的捕手Christian Vázquez，他本季在季後賽僅出賽6場，但卻在世界大賽第四、六戰擔綱先發捕手，幫助太空人隊投手在這兩場比賽共只失一分，是本季太空人的奪冠重臣，但太空人顯然更重用防守更好的捕手Martin Maldonado，作者預測Vázquez這位攻守兼備的捕手，下賽季有機會身披聖路易紅雀隊的戰袍，來頂替本季退休的「準」名人堂捕手Yadier Molina離隊的捕手空缺。
最後一位則是本季季中從亞特蘭大勇士隊交易來的牛棚左投Will Smith，雖然是陣中少數的左投手，卻在世界大賽之前的季後賽都沒被登錄在出賽名單，最後在本季季後賽也沒有任何出賽紀錄，這同時幾乎代表了明年Smith的1300萬美元(約4.1億台幣)球隊選擇權不會被執行，作者認為缺乏左手牛的紅襪會是Smith的好去處，畢竟今年賽季紅襪隊的牛棚防禦率，僅有聯盟排名倒數第四的4.59，Smith有機會在紅襪迎來「重生」。