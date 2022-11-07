Makiyo產後爆婚變冷戰！新婚尪深夜懺悔：原諒我喝醉了
38歲女星Makiyo上月底剛生下一子，擁抱新生兒的喜悅同時，也因剖腹而產生後遺症，止痛針打到雙臂瘀青，經常全身冒汗，育兒生活相當辛苦，產婦心情難免受影響，和老公小金數度爆發爭吵，男方不忍了，竟收拾行李離開月子中心，她4日開直播分享心情時，忍不住責罵另一半，細數對方6大罪狀，產後僅5天即爆發婚變，讓外界霧裡看花，小金昨（6）日深夜在IG發限動懺悔：「我不夠格做一個爸爸一個老公。」
Makiyo和小金交往不久，5月時宣布閃嫁，起初不被外界看好，不過小金說老婆在他眼裡是仙女，承諾會永遠照顧Makiyo，寵妻魔人形象深植人心。沒想到Makiyo開直播卻爆料，老公的貼心都很表面，產後對她照顧不周，還會搶吃月子餐，必須她發號指令才有動作，讓她相當失望。有過相同經驗的網友也理解產婦心情，認為老公應多體諒Makiyo。
粉絲擔憂會離婚，Makiyo則淡定表示，目前夫妻冷戰中，未來很難說，但她透露因為在乎才會叨念老公，並未放棄婚姻，內心仍是很在乎對方。而小金離開月子中心後，深夜開車到山上散心，吐露心聲「知道自己有多不夠格做一個爸爸一個老公」、「只想靜靜」。
他在山上睡了一覺後，再度發文感嘆「我以為我用盡了全力，在她眼裡只是表面」、「看著前一天做的影片，想著不知道她會不會幫我化妝」，隨後分享3支Makiyo和寶寶的影片，搭配音樂歌詞向老婆道歉「原諒我真的喝醉了」，盼能平息婚變風波。
※【NOWnews 今日新聞
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