美科技業寒冬！繼推特大裁員後　Meta傳本週炒數千人

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截至9月底為止，Meta約有超過8萬7千名員工，由於人數眾多，因此一旦大規模裁員，即使占總數比例不高，但可能會比馬斯克接手推特後，炒掉7500名既有員工的一半還嚴重。
Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在上月底的財報會議中曾說，將把投資集中在少數優先順位較高的成長領域，這意味著部分團隊將大幅成長，但大多數的團隊2023年將維持不變，或陷入萎縮，預計到2023年底時的規模，若不是與目前差不多，就是稍微小一點。
有報導指出，雖然祖克柏聲稱，Facebook的活躍用戶比以往任何時候都多，但投資者仍然擔心，Meta過度挹注資源在發展元宇宙（Metaverse）上，卻無法回收具體成果，Meta的有關部門上個季度已虧損了37億美元，今年總共虧損了94億美元，公司股價也處於2016年以來的最低水平。
不只推特、Meta，其他科技公司，如亞馬遜、Netflix 和谷歌母公司Alphabet等，近期也都宣稱受到持續的通膨壓力，並警戒衰退可能性，因此不排除裁員和凍結人事。提供載客車輛租賃及媒合共乘的分享型經濟服務「來福車」（Lyft），上週已宣布將裁員13%，線上支付服務商「Stripe」亦表示將裁員14%，顯示美國科技業甚至是各行各業面臨經濟上的寒冬。