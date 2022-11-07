《戲說》女星拒勾搭小S！狠剃愛女頭髮 臉書被洗版喊告
曾演出三立《戲說台灣》的演員李宇柔（現名：陳蔓菲），去年因腸爆裂病危成為媒體焦點，近日又自曝女兒與小S女兒許老三成為閨密，令她相當憂心，直言不允許她們來往，擔心女孩間愛比較會產生嫌隙，讓女兒遭受人生挫敗，沒想到此番言論未獲認同，網友還翻出10月25日李宇柔剃掉女兒頭髮的發文，認為她管教過當，引發外界熱議，不斷到她臉書洗版。李宇柔深夜反擊，表示已經蒐集網友惡意言論，會一一提告。
李宇柔女兒遺傳母親的美貌，已簽約要當藝人，因嚮往五光十色的演藝圈生活，和小S家庭也很親近，會和許老三一起練舞，但看在母親眼裡，李宇柔心疼她當「小ㄚ鬟陪跳」，不願愛女成了對方的小跟班，「我不希望她跟許老三比拚，因為起點不一樣，總之就是惹不起就不要在一起，會少受一些挫敗」，透露當媽媽的心聲。
網友則翻出李宇柔51歲生日時，因女兒考試成績不佳，瀏海蓋在臉上，索性「跟女兒算總帳」，把她額前頭髮剃掉，在衝突中導致女兒流鼻血、滿臉瘀青，管教行為相當激烈。網友們將該文章備份，不斷洗版李宇柔的臉書，並通報社福團體，此事驚動警方到家訪查，氣得她再度發文嗆聲。
李宇柔透露，警察已經上門，檢查後哈哈大笑，但聽聞她要提告臉色都沉了，「我非告不可，你們這些喪心病狂的暗中鬼鍵盤俠，已經逼死多少人了？幸好政府開始關注這事，等著吧再來試試看！」狠嗆惡意批評者一個都跑不掉。
※【NOWnews 今日新聞
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