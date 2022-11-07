陳時中遭爆牽手照！王必勝發聲也被酸　薛瑞元回應了　

台北市議員徐巧芯昨（6）日晚間爆料，民進黨台北市長候選人陳時中日前餐敘後微醺，一直摟著北市聯醫松德院區副院長李雅玲，並握著對方的手，嘲諷陳「白話文就是傳說中的鹹豬手」。對此，與陳熟識多年的「好兄弟」衛福部長薛瑞元今（7）日被問及此事時強調「不適合，這種問題來問我一點都不適合」，隨即結束聯訪。
昨徐巧芯於臉書發文，貼出陳時中與友人照片，說明10月6日晚間6時許，在頂級粵式餐廳「喆園」，用餐的包廂是喆園最大的VIP「喆園廳」，一晚低消要價8萬元。陳時中狀態或許是微醺，一直摟著與握著北市聯醫松德院區副院長李雅玲的手，直到幕僚催促才依依不捨的離去，李丈夫丁金聰也在場。
隨即紙風車執行長張敏宜留言痛批不實影射揶揄對李非常不公平，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也發聲「候選人沒做事只會黑防疫扯疫苗，同黨側翼聘狗仔跟拍傷無辜，選風極其敗壞。這是市民要的嗎？」但遭徐反酸「有小三又被拍到的人很生氣喔！」，更有網友稱指揮中心成「中央流行偷情指揮中心」。
對此，今薛瑞元出席立院衛環委員會，會前受訪被問及此事時，臉色一沉稱「對不起，你問這個問題，這個問題怎麼來問我呢？」，他也強調「不適合，這種問題來問我一點都不適合」，隨即結束聯訪。