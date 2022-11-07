陳時中稱「沒打高端在不爽什麼」惹議！薛瑞元無奈回應了
近期外界質疑高端疫苗保護效益分析資料來源來自疾管署紛爭不斷，今（7）日衛福部長薛瑞元強調，「不是為了高端而做」，對於民進黨台北市長候選人陳時中提到「沒打高端在不爽什麼」惹議，薛也無奈說「好像有一點是非啦這些，都已經亂掉了」。
高端疫苗EUA補件審查雖已過關，但其保護效益分析資料來源來自衛福部疾管署，也遭外界質疑。對此，今薛瑞元出席立院衛環委員會，會前受訪被問及此事時說明，疾管署不是幫高端做保護力報告，是因為現在已經進入次世代疫苗時代，所以對過去打單價疫苗者要做統整、整理資料了解不同疫苗保護效力，並非針對高端而做，而是對所有疫苗進行真實世界資料分析。
「不是為了高端而做」，薛瑞元解釋，是剛好高端審查時有這資料，提出給審查委員參考，審查委員要界定高端EUA是否核可，需要各種不同資料綜合研判，「必須要澄清的說，CDC不是為高端去做出這份資料」。薛也提到，其他國家也有對不同疫苗接種進行綜合分析。
至於陳時中近日批評「沒打高端在不爽什麼」引發熱議，薛瑞元直言，「這個有一點奇怪！」都是沒打高端的人在批評高端，有打高端的人出面說高端所帶來的好處也被批評，「所以現在好像有一點是非啦這些，都已經亂掉了」。
被問及網紅館長打了三劑高端也仍批評高端，薛瑞元則回「打三劑高端跟這個有什麼關係」，也可以批評高端，每一個人都可以批評，「我沒有說不能批評，但是有打高端出來的說好處也被批評，這就很奇怪了」。