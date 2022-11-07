秀300頁LINE對話截圖！高虹安親上火線駁斥詐領助理費

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高虹安指出，李忠庭工作時間為2020年2月至2021年3月，工作包括特別助理擔任行程隨行、行程司機、全天候公務手機的公務聯繫，臉書專頁官方帳號、LINE群組與LINE@帳號「虹安立院小日記」、各地選民服務等。
針對對手質疑李忠庭與高虹安電話留同一支電話號碼，高虹安指出，跟地方人士交換名片時不會留自己私人的手機號碼。高虹安也澄清指出，許多人質疑不分區立委為何要跑地方選服，民眾黨負責區域更廣大，她負責中彰投服務，2021年再加入新竹，與地方人士聯繫、設立地方服務處選服與徵才也都由李姓助理負責。
國民黨新竹市長候選人林耕仁指李忠庭報領立法院加班費的時數竟然能到每月40多個小時，還比其他專職助理還要多，高虹安表示，全天候社群管理、公務手機接聽、週六日活動，看完工作記錄要不是立院規定最多只能報46小時，這樣工作量每月加班46小時她覺得還嫌少。高虹安強調，李忠庭有實質工作內容，對得起他的薪水。
高虹安委任律師陳宗豪表示，根據過去最高法院107年度案例判決，助理補助費主要癥結在於助理有無實際擔任助理工作，剛才高虹安已提出大量資料證明李姓前助理擔任助理期間有從實非常多助理工作。
陳宗豪表示，查詢台灣高等法院台中分院援引內政部函示，助理從事工作與助理本身有無兼職一點關係都沒有。他表示，一切尊重調查站偵查，調查局北機站已立案偵查，高虹安也提出完整事證，相信調查官能秉持公正態度還高虹安清白。
李忠庭委任律師鍾維翰表示，有媒體指出李中庭涉及《貪污治罪條例》利用職務詐領財物，罪名必須立基在有詐領行為上，判斷標準是否有實質從事立委助理工作，從剛才資料說明，李忠庭確實有實質做立委助理工作。
針對外界質疑李忠庭將助理費款項捐給民眾黨，鍾維翰表示，既然有實質做立委助理工作，他所獲得助理費與加班費都是勞務所得，後續處理他個人財產是自我意志的處分行為，與犯罪無關。針對投保單位並未掛在立院之下疑慮，鍾維翰說，從來勞健保掛那個事業單位下，這跟他有沒有幫事業單位工作並無相關。