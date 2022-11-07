郭台銘夫人曾馨瑩關懷早產兒家庭　捐300萬元專案使用

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曾馨瑩表示，當時聽到台灣早產兒孩童的狀況，尤其是部分早產兒出院後仍需仰賴居家醫療器材設備，且普遍家庭不瞭解如何照護早產兒，因此希望親自前往早產兒衛教課程，以更瞭解這些家庭的需求。看著家長們陪伴孩子一起進行體操課程，就是希望自己的小孩能及早治療，讓早產兒寶寶跟一般孩子一樣健康長大。她很開心除了能盡一份心力外，更能落實「實踐的力量」，陪同這些家庭一起參與成長課程，由小而大回饋給社會，詮釋生命厚度。
依據衛福部國健署出生通報統計年報顯示，110年台灣有近16萬名新生兒，其中早產兒的比例佔10.61%，而早產兒出生後容易出現心臟、大腦、呼吸系統等問題，如何預防早產發生，在鼓勵生育的台灣，成為重要課題。自2016年起，每年曾馨瑩都發起一項慈善計畫，歷年計劃都聚焦在發掘弱勢家庭問題，協助倡議與提供實質的幫助。
基金會指出，「警覺不足和高齡生產」是導致早產兒增加的重要原因，第一，許多懷孕媽媽並不知道自己是屬於高危險妊娠孕婦，這兩年因為疫情，也造成許多孕婦回診的顧慮，大幅影響追蹤預防早產兒的黃金時間與危險性。第二，據統計，台灣女性第一胎平均生產年齡已提高到31.23歲，隨之而來高危險妊娠發生率及孕產婦死亡率也是逐年上升，因此早產比例與新生兒死亡率也隨之攀高。
台灣早產兒基金會董事長張瑞幸表示，許多媽媽在懷孕期間會忽略自己的血壓變化，或是把出血及身體不適當成是正常反應。但這些身體狀況其實都有可能是早產徵象，孕婦必須定期回診追蹤，由醫師提供專業判斷與因應方案，才能做好預防規劃。張瑞幸強調絕不能輕忽檢查，定期追踨，聽從醫囑，是所有孕婦需要做到的事，更有賴於家人及朋友的提醒與支持。
萬一寶寶提早出生，尤其是出生體重小於1500公克以下之早產兒，因器官尚未發育成熟伴隨之來的身、心發展問題，必須根據醫生指示定期回診追蹤，落實早期發現、早期治療，把握療育黃金期，才能降低早產失能率。但部分早產兒出院後，像是有慢性肺疾病等問題，仍須仰賴氧氣與呼吸器等居家醫療器材設備，每月可能超過萬元，對弱勢家庭成為一個龐大的壓力，台灣早產兒基金會透過合作全國超過50家醫療院提供「弱勢早產兒家庭醫療補助」，曾馨瑩也捐款300萬元指定本專案使用，為弱勢家庭減輕負擔。