藍營批台積電桃園設廠是選前支票 王美花：絕非選舉考量
外傳台積電1奈米廠將落腳桃園龍潭，被國民黨認為此舉是在選前支票，對此，經濟部長王美花今（7）日回應指出，此事不管是在跨部會，還是相關各部會的準備，其實已經討論好一陣子了，「絕對有超過一年以上」，儘管電力供應沒有問題，但電網必須事先作業，海淡水及再生水要預先盤點，相關的建設都需耗費好幾年的時間，確定是可行的方案，才會做擴區報編，「絕非選舉考量。」
針對台積電1奈米廠傳將落腳桃園龍潭，藍營批評此舉為選舉考量，王美花今日出席立法院經濟委員會並備質詢，會前接受媒體訪問時回應，龍潭對於擴區的規劃討論已久，未來大的投資都要預為準備，包括用地、用水、用電，確定可行後，才能進一步擴展。
她進一步說明，此事不管是在跨部會，還是相關各部會的準備，其實已經討論好一陣子了，「絕對有超過一年以上」，水電主要是還要有相關電網，因為在龍潭地區有大潭發電廠，所以電力供應沒有問題。
不過王美誇仍強調，關於電網的部分必須事先作業，相關的建設都需耗費好幾年的時間，水的部分會針對整個台灣的海淡水及再生水要做盤點，很多的基礎設施的細節都要花很多的時間來去做準備，確定是可行的方案，才會做擴區報編，「絕非選舉考量。」