愛雅復合舊愛結婚了！「電話15年不變」如大S具俊曄翻版

▲女星愛雅（張艾亞）低調登記結婚，對象則是10幾年前曾交往過的圈外前男友「W先生」，浪漫情節有如大S具俊曄翻版。（圖／翻攝自愛雅臉書）
▲女星愛雅（張艾亞）低調登記結婚，對象則是10幾年前曾交往過的圈外前男友「W先生」，浪漫情節有如大S具俊曄翻版。（圖／翻攝自愛雅臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-07 11:00:332022-11-07 11:02:36

從《大學生了沒》出道的女星愛雅（張艾亞），今（7）日爆出她一個月前就現身戶政事務所低調登記結婚，對象則是10幾年前曾交往過的圈外前男友「W先生」，兩人舊情復燃不到一年，便決定一起邁入人生的下個階段。

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愛雅曾和男星許孟哲交往過，2017年分手後便再也沒有戀情傳出。不過，根據《TVBS新聞網》報導，她其實早在一個多月前便低調嫁人，對象則是認識超過15年，大她7歲的圈外人「W先生」，從事貿易工作，兩人10多年前曾交往，和平分手後也沒有特別聯繫。

▲女星愛雅（張艾亞）今（7）日爆出在一個月前與圈外男友登記結婚的消息。（圖／翻攝自愛雅臉書）
▲女星愛雅（張艾亞）今（7）日爆出在一個月前與圈外男友登記結婚的消息。（圖／翻攝自愛雅臉書）
一直到去年8月愛雅媽媽過世，W先生傳訊息關心她，兩人才又開始有了聯絡，2021年底復合不到一年便決定共度餘生。據報導指出，這段戀情也因為愛雅長達15年未換電話號碼，兩人才得以再續前緣，如同大S具俊曄翻版，相當浪漫。

▲女星愛雅（張艾亞），今（7）日爆出她一個月前就現身戶政事務所低調登記結婚。（圖／翻攝自愛雅臉書）
▲女星愛雅（張艾亞），今（7）日爆出她一個月前就現身戶政事務所低調登記結婚。（圖／翻攝自愛雅臉書）
對此，愛雅經紀人也回應《NOWnews今日新聞》：「目前婚禮還沒有計畫，雙方都忙加上疫情的關係，起碼要明年中以後了」，至於何時會想要有小孩，經紀人則表示「生小孩目前還沒有進度」。（編輯：郭佩蓉）

▲愛雅15年未換電話號碼，才能與前男友再續前緣，就像大S與具俊曄翻版。（圖／Vogue Taiwan提供）
▲愛雅15年未換電話號碼，才能與前男友再續前緣，就像大S與具俊曄翻版。（圖／Vogue Taiwan提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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