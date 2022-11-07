7-11「雙11隨取卡」搶翻！送咖啡、衛生紙　放大11111元

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此外，7-ELEVEN將自11月11日起限時5天，推出萬件商品2件7.9折、4件7.5折優惠，單筆消費滿500元，搭配指定信用卡或icash Pay結帳立折60元，相當於66折優惠。11月13日至11月15日限時三天，消費滿711元加送「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙」1串。據了解，買「雙11隨取卡」亦可搭配滿711元送衛生紙優惠，也就是同樣花1000元，但把錢錢換成隨取卡面額，就先現賺一杯美式、一整串厚棒衛生紙，但前提是11月13日開跑滿額送衛生紙活動時，那時已開賣兩天的雙11隨取卡還沒被秒殺搶光。
鎖定雙11龐大的取件需求，「安心取」服務也狂撒千萬回饋，11月11日至11月17日止，下單各大網購平台包裹選擇到7-11門市取貨，取件時可隨機獲得7、11、77元7-ELEVEN購物金乙組，限量150萬組，單次最高可獲得5筆（若超過五筆請分開結帳），這次更貼心的是，報OPEN POINT會員可直接存入APP中，不再怕店員忘記給小白單，另外取貨再享CITY PRIMA精品熱美式等指定商品最低買1送1。
全家超商則串連門市、APP「全+1商城」、電商「全家行動購」全面迎戰，即日起至11/15在全+1商城消費1元可得1積分，累積滿1111積分免費換中杯經典熱拿鐵；全家行動購則推出111元、511元、1111元均一價商組，上百件商品3.7折起，11月11日當天在全家行動購消費，全館免運之外，最後一小時再加碼8.5折。而LINE官方帳號及會員APP都推出輪盤遊戲，即日起至11月15日前，會員每天都可在APP免費玩一次遊戲，中獎機率100%，除了飲品買一送一優惠券，還有機會抽中免費喝中杯熱美式。