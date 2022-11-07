NIKE雙11官網6折！「輸碼」再打7折　adidas殺4折再抽鞋

我是廣告 請繼續往下閱讀
NIKE官網雙11特惠，即日起最低6折，輸碼「NIKESALE」再享額外7折，只要在結帳時輸入付款資訊之前，按一下「您有促銷代碼嗎？」按鈕，然後輸入 折扣碼「NIKESALE」即可折上折；意指上述已享折扣的單品，還能以折扣後的價格再一次打上7折，限時至11/11晚上23:59、或直到代碼兌換數量滿為止。每筆訂單限用一個代碼，僅適用通過Nike.com和Nike App購買的訂單，總折扣上限為16,000元；活動期間在促銷頁面上購買3件或更多商品，還能獲得「下一筆訂單7折優惠」促銷代碼，（襪子除外；不包括SNKRS款式）。
NIKE雙11特惠款式眾多，鞋款、訓練單品與服飾通通有，包括Nike Air Max 97 SE、Nike Air Force 1 中筒 QS都有折扣，連新品上市的Nike Downshifter 11、Nike Flex Experience Run 10及跑步短褲等單品也在優惠之列。
adidas：雙11驚喜4折起！再抽「定價5000以下鞋款」任選
adidas官網雙11特惠，即日起至11/13，祭出年度精選優惠4折起，全館商品任選2件，輸入折扣代碼「NOV72」，可享72折優惠；全館商品任選3件或以上，輸入折扣代碼「NOV68」，可享68折優惠，（部分商品不參與現折活動）。單筆消費滿5,000元就送300元優惠券，消費滿6,000元免費送adidas品牌後背包或毛毯 （數量有限送完為止）；並首度加碼明星鞋款抽獎活動，期間內於adidas官方購物網站選購全站商品，單筆訂單折扣後實付金額滿6000元（即扣除活動折扣、優惠券折扣等），且於訂單鑑賞期滿無退貨，將自動獲得參與抽獎資格，每筆訂單可抽獎一次，有機會抽中「定價5000以下鞋款任選1雙」（共6個中獎名額）。
除了潮流必備SUPERSTAR、竟然還有BLACKPINK同款單品可收！Rosé著用的adidas Originals NMD_V3指標鞋款，現省1,800元起；Jennie穿搭的丹寧拼接外套現折超過1,500元。而品牌大使坤達示範的秋冬連帽