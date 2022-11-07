文總助攻北一女樂儀旗隊　元旦赴美參加玫瑰花車遊行

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創立已超過一甲子北一女樂儀旗隊，經常獲邀參加國內外重要競賽與慶典演出，過去曾於1996年、2005年兩度獲邀赴美參加玫瑰花車遊行，此次睽違18年，再度受邀出訪美國，意義重大。
北一女校長陳智源表示，感謝台北市教育局支持出訪活動且提供經費補助，並協助清寒學生團費及樂器汰換更新；外交部、教育部、僑委會等部會均提供經費補助，台灣證券交易所、台灣集中保管結算所也支持相關費用，而中華航空公司也針對北一女中樂儀旗隊隊員中的清寒學生，全額補助機票費用、予以全體隊員行李超件的全額補助。校方非常感謝各界的關心與支持，也勉勵學生要帶著大家的祝福，展現最完美的演出。
文化總會表示，北一女樂儀旗隊赴美表演，是台灣唯一參與大遊行的單位，不僅觀眾能欣賞學生們的精湛演出，更讓台灣在這樣的國際盛會中被看見，是十足的「台灣代表隊」，更象徵台美關係友好、互動越來越密切，而透過演出曲目的精心安排，也將彰顯台灣在國際社會中守護和平穩定的努力。
台北市教育局說，北一女中樂儀旗是北市重要的教育特色，這次獲邀參加美國玫瑰花車遊行，是很好的城市外交，期待透過年輕人的藝術展演交流，展現台北蓬勃的生命力與優質的教育力，讓世界看見台灣青年學生的自信風采。