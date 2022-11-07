觀光產業人力缺口達2成　王國材承諾在年底前補齊

台北國際旅展在上週登場，場面相當熱鬧，不過立委洪孟楷今（7）日赴立法院交通委員會質詢時表示，國境解封還是存在很多不確定因素，包含桃園機場等邊境開放問題都有相關，那針對目前我國導遊、遊覽車司機還有飯店人員的三缺狀況，相信交通部是最清楚的，未來要如何解決，接下來有沒有什麼樣的因應措施？
交通部長王國材表示，現在不管是司機還是導遊人員也好，目前已經讓公總與觀光局與勞動部人力發展署已經開始在進行媒合工作，目前已經有2成短期無法回歸原職，大部分是跑到Ubereats或者是Foodpanda，做一些短期的兼差，但是做了之後發現可能比原本的工作還要好，就不想回來了。
洪孟楷指出，掌握業界的狀況狀況是如此，原本的導遊、遊覽車司機因為疫情轉做一些比較好上手的工作，可是疫情時間她們做的也算上手了，所以導遊、飯店人員出現兩成的缺口，那麼除了媒合之外還有沒有什麼比較積極的作為？因為這些以前也都有在做啊。
王國材回應，其實都有在和產業的公協會做溝通，我們認為這是一個短期的狀況，臨時在其他工作還跑不回來，未來應該可以在年底之前解決，算是交通部的目標。
洪孟楷表示，希望交通部有書面的詳細報告，年底之前針對缺導遊、缺駕駛的狀況給予書面報告，在一週內提供相關細節，給予具體的資料和報告，要花多少預算，把這兩成的職缺找回來。