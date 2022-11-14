世足／姆巴佩在法國隊贏得一切　現在他可以再做到一次

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隨著他和其家人及經紀團隊對皇馬的戲耍、在巴黎內部和南美幫的較勁、以及各種在隊內要求特權的傳聞，現在人們眼裡姆巴佩是一個才華出眾、但看起來不像是個領袖的天才小鬼。
根據法媒報導，姆巴佩續約稅後的年薪至少為7500萬美元，他還獲得了1.25億美元的額外獎金，另外擁有對於球隊高管聘用和球員招募方面的發言權，身份堪稱是俱樂部「總監」。但是在國家隊，他得以成為球隊中平常的一員，他還有機會暫時擺脫紛擾，去「實現夢想」。
2018年，19歲的姆巴佩帶領球隊贏得了世界杯，這是國際足壇最至高無上的榮譽，他是繼球王比貝利之後，最年輕在決賽中進球的球員。超強的突破能力和射術展現的淋漓盡致，當時輿論的風評隊這位法國小將非常良好，認為他會是下一個羅納度和亨利。
四年過去了，姆巴佩被視為是下一代的領軍人物，但他還沒有贏得任何有份量的個人榮譽，這讓人有些尷尬。不過，如今大好的機會就在他眼前——帶領這支個人能力出眾的法國隊完成衛冕。
一次奪冠可能是時運使然，但完成連霸意義就不同了，難度不是一個量級。姆巴佩在球隊中要做到的不僅僅是進球，還包括成為一個真正的領袖，就像梅西在美洲盃上做到的一樣。
更重要的是，他可以證明自己能和其他超級球星一起攜手達成目標，在隊內擁有Karim Benzema和Antoine Griezmann等出色球員的情況下，他能夠把團隊放在自己前面，彼此競爭、也彼此推動，產生最有利於法國的化學效應。
世界盃決賽將在12月18日開打，2天後就是姆巴佩的24歲生日，如今的他是為什麼踢球呢？還享受的到比賽的快樂嗎？接下來一個半月的世足嘉年華將會給我們答案。