新住民手作唇膏講座　免費課程推廣性別平等

性別和我們的生活息息相關，台灣從追求兩性平等，轉而致力發展多元性別。為提升新住民多元性別平權意識，移民署南投縣服務站於11月6日偕南投縣家庭教育中心，藉由南投市漳和社區活動中心，共同舉辦家庭教育課程，倡議尊重性別多元化。並邀請講師教學保濕唇膏DIY，讓新住民使用安全的原物料做出唇膏，安心擁有漂亮妝容。
本次家庭教育課程邀請張麗芳講師，以豐富的簡報內容向新住民傳達多元性別觀點與人權議題，讓多元性別平權意識深入社會各處，促進台灣人權發展，一起建構自由平等的社會；除了靜態的家教課程外，本次還邀請了林甄穎講師，現場教學唇膏DIY，讓新住民自己動手做保濕唇膏，避免因冬天乾冷氣候讓嘴唇乾裂，而且選用安全的原物料製作，可以讓新住民用得安心，美麗無負擔。
南投縣服務站站主任蔡崇富表示，人人秉持「尊重多元，欣賞差異」的態度，能讓社會更加和諧。移民署鼓勵新住民與新二代勇敢追夢，「第9屆新住民及其子女築夢計畫」的報名期間自即日起到111年11月30日止，築夢獎金最高新台幣8萬元，歡迎踴躍報名參加。另外，年底「9合1選舉」將至，呼籲如果新住民知道有賄選情事，可撥打南投縣服務站電話049-2200065、南投縣專勤隊檢舉專線049-2240146，或是法務部0800-024-099按4，檢舉人資料都會保密，並有高額檢舉獎金，請大家一起「拒黑金，反賄選」。