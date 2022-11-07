AirPods Pro 2開賣！比上一代便宜500元　降噪、通透更強

▲AirPods Pro 2 即日起開賣，售價比上一代便宜500元，帶來更強的降噪和舒適的通透模式。（圖／翻攝官網）
▲AirPods Pro 2 即日起開賣，售價比上一代便宜500元，帶來更強的降噪和舒適的通透模式。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

2022-11-07 11:54:12

美國蘋果公司(Apple Inc.)9月發表第二代主動式降噪耳機AirPods Pro 2，即日起正式在台灣蘋果官網Apple Store開賣，相較於上一代售價7990元，這次AirPods Pro 2售價為7490元，比上一代便宜了500元。價格更便宜之外，配置全新的H2晶片，帶來更強的降噪和舒服的通透效果，不過現在下單至少還要等上1個月才能到貨，有興趣的消費者得多點耐心了。

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Apple新款的主動式降噪真無線藍牙耳機AirPods Pro 2，即日起正式在台灣開賣，比第一代便宜了500元，但功能卻大幅提升。採用全新 H2 晶片，提供更好的音訊運算，降噪能力與上一代相比效能提升2倍，提升聽音樂的沈浸感。適應性的通透模式，可以將電動工具等噪音降到最低，讓使用者可以清楚地聽到周圍的聲音。

此外，這次多了一個實用功能，耳機柄可以控制媒體播放和音量調整，向上或向下滑動耳機柄就能調整音量大小，按住可以播放或是接聽電話。續航力從原本的24小時提升到30小時。充電盒也有點改變，全新充電盒配有實用的掛繩孔，且支援Apple Watch充電器或是MagSafe充電器，底部有揚聲器可以透過提示聲尋找到充電盒，更加方便。但現在下單至少要等1個月才能到貨。

▲全新充電盒配有實用的掛繩孔，且支援Apple Watch充電器或是MagSafe充電器，底部有揚聲器可以透過提示聲尋找到充電盒。(圖／翻攝官網)
▲全新充電盒配有實用的掛繩孔，且支援Apple Watch充電器或是MagSafe充電器，底部有揚聲器可以透過提示聲尋找到充電盒。(圖／翻攝官網)

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